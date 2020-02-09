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蓬佩奧促州政府「反對北京施壓台灣」　曝中方信件：不得祝賀蔡英文連任

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▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧8日表示，北京政府已把政治施壓的對象擴大至地方基層，不但有州長再訪台期間接獲中方威脅取消投資的消息，多個州政府也收到「不要祝賀台灣總統蔡英文當選連任」的信。他向各級政府喊話，「不要單獨與中國達成會破壞我國政策的交易與協議。」

綜合法新社、路透社報導，川普政府加強與州政府、地方政府的溝通，原因正是北京的施壓。蓬佩奧說，各級政府與中國做生意的時候，必須保持謹慎態度，因為北京政府正利用美國的自由開放政策來破壞美國，且在全國各地大學招募科學家與教授，以便獲取技術，「如果大家沒有直接受到中國共產黨的遊說，我會感到驚訝。」

談到台灣，蓬佩奧坦言，除了密西西比州長去年訪台期間收到來自中國「取消投資」的威脅之外，一封來自中方官員的信要求各政府不要祝賀台灣總統蔡英文上月當選連任，芝加哥一所高中更是取消邀請台灣代表參加氣候相關議題的討論。

「向美國國務卿施壓是一回事，找上一所高中校長似乎已經是另外一個層面的事」，蓬佩奧說，中方的舉動顯現了他們的意圖及系統化，「雖然對某些人來說，這些事情可能只是地方性事務，但累積起來的效應，對國家、國際社會都極為重要。」

蓬佩奧進一步提到說，「不要單獨與中國達成會破壞我國政策的交易與協議，我知道你們沒有人會故意這麼做，讓我們（中央政府）來幫忙，確保這一切正確無誤。」

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