　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

租屋族有福了！租金補助門檻大幅放寬　月收4萬也可申請

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼看房子。（圖／ETtoday資料照）

▲ 政府放寬自建、自購住宅貸款利息補貼，修繕住宅、簡易修繕住宅費用補貼，以及租屋租金補貼的條件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

內政部營建署放寬民眾申請租屋租金補貼的條件，將家庭成員每人每月平均所得、每人動產限額條件放寬，造福廣大租屋族群。

內政部營建署預告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」第2條、第5條、第6條條文，營建署表示，為擴大辦理及整合住宅補貼政策，並配合109年度住宅補貼之受理申請，依中央、直轄市社政主管機關發布之109年度最低生活費標準、中低收入戶家庭財產之動產及不動產金額，修正相關資格條件。

請繼續往下閱讀...

修正條文中，民眾申請住宅法第九條第一項規定的自建、自購住宅貸款利息補貼，修繕住宅、簡易修繕住宅費用補貼，以及租屋租金補貼的條件皆有放寬。

以台北市租屋補貼的資格限額為例，條文修正之前，家庭成員每人每月平均所得要低於24,870元，修正之後則提高為42,513元，足足提高了1.7倍；連家庭成員每人動產限額也從15萬調高至30萬元，也是大幅放寬2倍。

六都其他地區的租屋補貼資格限額，每人每月平均所得門檻也都調高了1.7倍左右，每人動產限額也都放寬2倍。

另外，自建、自購住宅貸款利息補貼，以及修繕住宅、簡易修繕住宅費用補貼的資格限額，在家庭年所得一項中，台北市、新北市、桃園市、台南市放寬5~3萬元，台灣省、高雄、金門、連江皆未調整，台中市的家庭年所得限額則從120萬元下調至119萬元。

ET快訊
武漢肺炎痊癒出院後「檢測又轉陽性」！北京專家證實了：最好再隔
首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hr「周一休館」
武漢居民在家關21天　美國教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

防疫股先緩緩　台股還有哪些題材可留意

租屋族有福了！租金補助門檻大幅放寬　月收4萬也可申請

勞保老年給付跟勞工退休金該怎麼分？　勞保局一張圖說明

雲端發票使用率大增！電子發票85位20萬以上大獎得主　30位使用雲端

美元高利定存最高衝6%　3家外銀、1家國銀存款年息還有3字頭

將房子送下一代　國稅局解惑：要考慮贈與稅和房地合一稅

頻道代理商應納管！NCC前副主委翁柏宗：動不動就要斷訊鬧笑話

台北快輪遭爆載7040個N95口罩輸至大陸　關務署闢謠澄清

外傳客戶要求提前復工生產　鴻海今提5點聲明駁斥

海水淡化廠變身新創基地　經部攜手業界搶攻水利商機

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

5歲弟睡覺突傳「響亮連環屁聲」　她拍影片被打斷超傻眼：花惹發

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

防疫股先緩緩　台股還有哪些題材可留意

租屋族有福了！租金補助門檻大幅放寬　月收4萬也可申請

勞保老年給付跟勞工退休金該怎麼分？　勞保局一張圖說明

雲端發票使用率大增！電子發票85位20萬以上大獎得主　30位使用雲端

美元高利定存最高衝6%　3家外銀、1家國銀存款年息還有3字頭

將房子送下一代　國稅局解惑：要考慮贈與稅和房地合一稅

頻道代理商應納管！NCC前副主委翁柏宗：動不動就要斷訊鬧笑話

台北快輪遭爆載7040個N95口罩輸至大陸　關務署闢謠澄清

外傳客戶要求提前復工生產　鴻海今提5點聲明駁斥

海水淡化廠變身新創基地　經部攜手業界搶攻水利商機

高雄暖冬後迎戰登革熱　韓國瑜脫口罩萬應公廟祈福：下周宣戰

崔智友真的出現了！北韓小兵揉眼再瞪大「追本命成功」害羞躲柱

只賣5小時！台南老饕最愛臭豆腐　咬下噴出湯汁、加辣更過癮

猿戰石垣島／黃子鵬腸胃炎未隨隊　江國謙設定4局投球

2.9萬網友力挺登上寵物雲DM！「糕糕」把拔：此獎獻給米克斯

「捷運公車有人不戴口罩一直咳嗽」　醫：如果在他們旁邊，不戴就被傳染了

蓬佩奧促州政府「反對北京施壓台灣」　曝中方信件：不得祝賀蔡英文連任

8歲貓突重病「被插5、6根管子」　躺急診見熟悉身影...忍痛爬向媽討摸

台南鹽水蜂炮熱鬧開炸 市府展現高效率迅速恢復市容環境

聽到「拼拼砰砰」他上樓理論！鄰一出電梯用榔頭猛K：這次要讓你死

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

財經熱門新聞

阿土伯：證所稅不要、證交稅減半

租屋補助門檻放寬　月收4萬也可申請

Google與Facebook放棄香港　重啟台灣、菲律賓海底電纜

鎖住美元高利趁現在！存款最高年息衝6%

翁柏宗：有線電視動不動就要斷訊鬧笑話

不動產送下一代？　要考慮房地合一和贈與稅

雲端發票使用率提升　30位大獎得主

勞保老年給付跟勞工退休金該怎麼分？　勞保局一張圖說明

口罩新產線衝衝衝　經部：半年工期一個月完工「不可能的任務！」

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

更多熱門

相關新聞

台北橋頂加租1萬　省錢哥：找友合租

台北橋頂加租1萬　省錢哥：找友合租

頂加房型除了夏熱冬冷，最怕就是逃生安全問題！一名網友透露，看中一間頂加套房，2房租金僅1萬元，室內空間非常大，讓他非常心動。對此，專家建議可以先查詢報拆紀錄，以免租了，不久後就面臨拆除的窘境。

台中2019年新案開工上衝2.6萬戶　創10年新高

台中2019年新案開工上衝2.6萬戶　創10年新高

郵差沒按門鈴秒閃　租屋妹2天後爆傻

郵差沒按門鈴秒閃　租屋妹2天後爆傻

霸住11個月！房東一開「眼前景象傻眼」

霸住11個月！房東一開「眼前景象傻眼」

小英經濟政策應優先回應年輕人

小英經濟政策應優先回應年輕人

關鍵字：

租屋內政部營建署自建自購住宅

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

鑽石公主號又有100人身體不適！數10人送檢

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

更多

最夯影音

更多
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了
任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面