租屋族有福了！租金補助門檻大幅放寬　月收4萬也可申請

▲ 政府放寬自建、自購住宅貸款利息補貼，修繕住宅、簡易修繕住宅費用補貼，以及租屋租金補貼的條件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

內政部營建署放寬民眾申請租屋租金補貼的條件，將家庭成員每人每月平均所得、每人動產限額條件放寬，造福廣大租屋族群。

內政部營建署預告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」第2條、第5條、第6條條文，營建署表示，為擴大辦理及整合住宅補貼政策，並配合109年度住宅補貼之受理申請，依中央、直轄市社政主管機關發布之109年度最低生活費標準、中低收入戶家庭財產之動產及不動產金額，修正相關資格條件。

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修正條文中，民眾申請住宅法第九條第一項規定的自建、自購住宅貸款利息補貼，修繕住宅、簡易修繕住宅費用補貼，以及租屋租金補貼的條件皆有放寬。

以台北市租屋補貼的資格限額為例，條文修正之前，家庭成員每人每月平均所得要低於24,870元，修正之後則提高為42,513元，足足提高了1.7倍；連家庭成員每人動產限額也從15萬調高至30萬元，也是大幅放寬2倍。

六都其他地區的租屋補貼資格限額，每人每月平均所得門檻也都調高了1.7倍左右，每人動產限額也都放寬2倍。

另外，自建、自購住宅貸款利息補貼，以及修繕住宅、簡易修繕住宅費用補貼的資格限額，在家庭年所得一項中，台北市、新北市、桃園市、台南市放寬5~3萬元，台灣省、高雄、金門、連江皆未調整，台中市的家庭年所得限額則從120萬元下調至119萬元。