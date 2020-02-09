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哈利梅根首度參加公開活動「賺很大」！　首筆進帳上看3000萬

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▲▼英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲英國哈利王子與妻子梅根脫離王室後，首度公開活動，在美國邁阿密舉辦主題演講，預估演講費高達3000萬台幣。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan）卸下王室光環，尋求經濟獨立後，首度攜手參加公開活動，一同到邁阿密南海灘1號飯店（1 Hotel South Beach），出席摩根大通集團的活動，並發表主題演講，該行程也被英國白金漢宮證實，該場演講費預估高達100萬美金（約新台幣3000萬元），哈利更在演講中公開提及母親黛安娜王妃過世時的事。

據《太陽報》報導，哈利夫妻出席的摩根大通酒會，前身為另類投資峰會（Alternative Investment Summit），舉行地點在某間邁阿密五星級酒店，該酒店一晚要價3500英鎊（約新台幣13.7萬），只有425名受到邀請的億萬富翁能親耳聽到前王室成員的演講，與會者也不得拍照錄影。一名消息人士則說，「摩根大通還邀請所有高淨值客戶前來參加，作為客戶獨家福利活動，高淨值的意思通常意味著個人資產超過10億美元。」

▲梅根王妃。（圖／CFP）

▲專家認為，若靠這種演講模式，哈利夫妻在一年內賺進1億美金不是難事。（圖／CFP）

公關專家表示，預估這場演講可以讓哈利夫婦兩人進帳50至100萬美元（約新台幣1500萬到3000萬元），未來一年裡，更可能透過這種方式賺到1億美元。哈利還公開提及黛安娜王妃過世時的心境變化，並稱自28歲起便開始接受心理治療，以面對母親離世，此外也提及離開王室一事有多困難，但並不後悔，還說「對未來經濟獨立的生活感到樂觀」。

據悉該場獨家演講遊英國前首相布萊爾（tony blair）安排，他自卸任後便活躍於演講活動及顧問等，並在2008年時成為摩根大通集團的高級顧問。除了商界大亨外，演講也吸引不少名人慕名而來，包括職業美足NFL新英格蘭愛國者老闆克拉夫特（Bob Kraft）及美國職籃NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、美國職棒大聯盟MLB退休球星A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）。

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