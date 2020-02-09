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泰國魔鬼士官長被擊斃！血洗商場對峙17小時　釀25死63傷

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▲▼ 泰國呵叻府8日爆發商場槍擊案。（圖／路透）

▲槍擊事件發生後，泰國當局隨即軍警介入。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國呵叻府8日爆發商場槍擊案，一名士官長持槍朝著群眾掃射，使得死亡人數來到25人，另有63人受傷。最新消息指出，目前槍手已被安全部隊成員擊斃。

綜合路透社、Thairath TV等外媒報導，槍案事發於8日當地下午3時30分左右，32歲士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）先是擊斃他的長官及另外2人後，偷走武器與彈藥，開走一輛悍馬車，接著跑到一處商場持槍朝人群掃射，甚至把過程透過網路直播，現場群眾驚慌逃竄。

▲▼ 泰國呵叻府8日爆發商場槍擊案。（圖／路透）

事發後，警方隨即封鎖現場，甚至把槍手媽媽也找來，希望能夠讓他投降，更傳出嫌犯挾持16名人質的消息。此外，全副武裝的賈卡班特在商場內持槍悠閒漫步的畫面也被監視器拍下。

安全人員9日上午仍包圍著該間商場，且警方早已展開逐層搜索行動。警方稍早透露，槍手應該藏身於商場地下室，但應該沒有挾持人質，「我們已經離他越來越近了」。另據路透社最新消息，賈卡班特已被安全部隊擊斃；消息人士透露，有8名人質獲救。

警方9日上午表示，特種部隊在商場內再度發現4具遺體，讓死亡人數升至25人；另據衛生部門的最新公告，63名傷者現已全數送往醫院接受治療。泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）提到，特種部隊成員也有傷亡傳出，已知1人死亡，2人受傷。

►開槍血洗商場！泰士兵犯案動機曝光　媽媽現身苦勸投降
►泰國「魔鬼士官長」持槍掃射賣場20死　陸軍司令到場！特種部隊救走百人

▲▼ 泰國呵叻府8日爆發商場槍擊案。（圖／路透）

▲▼ 泰國呵叻府8日爆發商場槍擊案。（圖／路透）

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