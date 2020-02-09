英國成世界第二大「武漢肺炎疫區」！原因曝光網直呼「超衰」

▲「鑽石公主號」郵輪上的旅客需被隔離至19日才能下船。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

武漢肺炎爆發至今，各地確診病力逐漸攀升，令人意外的是，遠在大洋彼端的英國竟成為第二大疫區，原因是因停靠於日本橫濱港的「鑽石公主號」遊輪，目前已有69人確診，讓這艘英國籍遊輪的確診人數被歸於英國確診個案中，讓不少網友感嘆「英國實在太衰」，不過也有網友質疑「人數可以這樣算嗎？」

▲武漢肺炎各國確診人數。（圖／翻攝維基百科）



「鑽石公主號」1月20日自橫濱啟航，但其中一名80歲香港乘客1月25日在香港下船後，被確診患有武漢肺炎。遊輪隨後立即停靠日本橫濱港接受全船檢疫，並進行個人艙房隔離14天。然而隨著時間過去，船上確診人數不斷升高，至今已有69人確診，成為中國境外最多人的群聚感染案例，且更傳出有100名乘客反映身體不適，預料感染人數將進一步增加。

▲▼「鑽石公主號」郵輪停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／路透）



「鑽石公主號」因註冊為英國籍船隻，因此船上確診人數竟莫名被歸入英國，讓遠在大洋彼端的英國一躍成72人確診，成為僅次中國的第二大疫區，引發網友熱議。有網友表示「英國真的超衰」，不過也有人質疑這種計數方式有問題，「這通通算英國的？不該算國籍嗎」。

據了解，船上一名乘客將旅客國籍資料上傳至推特，資料顯示船上乘客包括1285名日本人、470名香港人、215名加拿大人、425名美國人、25名俄羅斯人、40名英國人、15名以色列人、13名紐西蘭人等。一名台灣旅客則告訴中央社記者，船上約有20名中華民國國民。