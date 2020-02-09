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她怒拿牛排刀「斬首前男友母親」　兒子全目睹卻不收手…大喊是在釋放靈魂！

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子拿牛排刀剁下前男友母親的頭，認為是釋放靈魂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國堪薩斯州日前發生一起恐怖的命案。38歲的希利亞（Rachael Hilyard）因為前男友正在坐牢，要求前男友的母親戴維絲（Micki Davis）到家裡收拾孩子的東西，沒想到兩人卻在屋內爆發激烈衝突，希利亞狂毆戴維絲一陣之後，發現對方倒地不起，竟拿了牛排刀將戴維絲的頭顱剁下。法官在詢問時，希利亞表示「我腦中有聲音告訴我，若不將她的頭剁下，靈魂就無法釋放。」

根據英國《太陽報》報導，希利亞2017年時與前男友分手，後因前男友入獄，因此要求63歲男友媽戴維絲來家中將孫子的衣服收拾走，戴維絲帶著孫子到希利亞家後，兩個大人爆發激烈口角，希利亞開始瘋狂的毆打戴維絲。直到戴維絲倒在地上暈厥後，希利亞竟拿出牛排刀，把戴維絲的頭顱剁下。

在切割的過程中，牛排刀一度斷裂，希利亞再拿出第二把，徹底將戴維絲的屍首分離。一旁的孩子看到趁機打電話報警。警方抵達現場時，發現希利亞將戴維絲的頭顱就放在水槽內。

希利亞向警方表示，她毆打戴維絲之後，聽到自己的腦中有聲音，要自己快點剁下戴維絲的頭顱，這樣她的靈魂才可以得到釋放。此外，希利亞在法官面前提到犯案過程，難過的數度崩潰大哭。法官與陪審團觀看監視器的錄影帶時，聽到希利亞與戴維絲的激烈爭執，和男孩報案的聲音，最後希利亞坦承自己殺害戴維絲，「但一切都不是預謀的」。

由於戴維絲的兒子仍在獄中，有部分鄰居跟親友前往開庭，在播放犯罪證據照片時，因為希利亞手段殘忍，過程中一度有人崩潰步出法庭。

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