飛機上打噴嚏「病毒會以漩渦式打轉」　6招預防中鏢：選靠窗位

實習記者曾筠淇／綜合報導

防範武漢肺炎疫情，各大機場在登機前都會先行檢測體溫，但即便如此，在狹窄且密閉的機艙裡，仍有可能被感染者傳染，尤其如果有乘客在飛機上打噴嚏，附近的空氣就會形成漩渦狀態反覆打轉，向旁邊及後面的乘客傳播，因此坐在靠窗座位的乘客，與感染者接觸的機率最低。

據陸媒《生命時報》報導，年僅17歲的年輕發明家雷蒙.王（Raymond Wang）曾在TED的演講中指出，當乘客打噴嚏時，就會將細菌和病毒高速噴向空氣中，他並以流體動力學來解釋飛機上的病毒傳播方式。

雷蒙.王的研究表明，飛機內的空氣會從頂部和側邊進入，並經過高效的過濾器離開機艙，會有99.97%的病菌被過濾。但是當飛機內有乘客打噴嚏，附近的空氣會先漩渦狀的反覆打轉，接著才會從過濾器排出，因此在氣流的帶動下，噴嚏中的細菌和病毒都會向旁邊及後面的乘客傳播。

▲為因應疫情，搭機前都要先量體溫。（示意圖／記者李毓康攝）

如果飛機內有病人，與病人坐同排及前後兩排的乘客則最容易被感染，而前後三排的乘客又為最密切的接觸者，因此如果選擇靠窗的座位，且又不會在機艙內不停走動，則與感染者接觸的機率最低。

由於疫情目前仍處高峰期，因此應減少出門、與人群聚集的機會，不過若不得已，在乘機時，可以配戴口罩，落實基本防護，也可以攜帶小型的消毒用品，清潔手部可能會碰觸的地方，而常洗手、減少飲食也能降低被感染的機會，最後則是在選擇座位時，可以優先考慮靠窗的座位，如果真的沒辦法，在情況允許之下，也可以分散、間隔坐，以避免咳嗽、噴嚏的飛沫。