日本急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺…挑戰精神生活極限！

▲日厚生勞動省決定送緊急用藥給「鑽石公主號」上500需求旅客。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，目前進入第5天的隔離，船上約還有3600多名旅客，不少人求救表示「許多貼身藥物已經快要沒有了」，日本厚生勞動省已決定，將提供500需求人「各類緊急藥物」，其中包括慢性疾病等，9日將陸續送往郵輪上。

根據《NHK》報導，目前鑽石公主號上確診人數達到64人，留在船上的乘客還要面對多日的隔離，隨著時間過去，不少有慢性病史、或是固定用藥的乘客，開始出現藥物短缺的狀況。日本厚生勞動省得知消息隨即開會決定，將於9日開始輸送需求藥物至郵輪上。

據悉，目前船上約有500名旅客有「緊急用藥」需求，此外有部分旅客所使用的藥物在日本境內並未批准，因此無法提供，只能找類似成分的藥物經過醫師判定後替代。厚生勞動省表示，這次先緊急提供藥物，未來我們將考慮如何應對。

此外，9日厚生勞動省又將數十名旅客送醫檢疫，且超過100名旅客反應身體有不適的現象，外媒《TBS》報導，船上身體不適、確診人數暴增，很有可能使得船上感染人數越來越多。船上曾有美籍遊客透過網路表示，真的非常希望可以下船，「船上基本上就是密閉空間，且中央空調，根本不屬於適當的隔離環境」。