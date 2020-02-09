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憤怒也沒用！武漢居民在家關21天　美教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛走了…

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲武漢封城將近一個月，不少人開始無奈等待。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）在中國境內仍未得到緩解，截至目前中國確診人數達到37251人、死亡812人，甚至爆出武漢精神病院80人集體感染。隨著封城的生活持續，仍在武漢內的市民情緒開始從憤怒轉為等待，在接受《CNN》專訪時提到，「責怪政府已經沒有用，因為大家都想把事情做好，也在等待轉機」。

根據《CNN》報導，住在武漢Wu Chen，在官方宣布封城之後，已經居家隔離3個禮拜，每一天早晚都測量體溫、消毒住家，希望可以盡力減低感染風險，Wu Chen表示，每天在家除了跟貓玩、上上社群網站之外，幾乎沒有事情做，需要補給生活用品也是開車出去，減少群聚感染。

另外，一名美籍教師史帝斯（Justin Steece）上月5日和中籍妻子在武漢醫院生下兒子，如今疫情爆發嚴重，史帝斯嘗試各種辦法聯繫大使館、美國政府，就是希望可以帶著家人離開，然而美國駐武漢領事館已經撤離所有人員，所以幾乎找不到人協助。史帝斯向《CNN》表示，兒子出生不到一個月就爆發疫情，根本來不及攜家帶眷回去美國，或是申請國籍，如今只能在武漢市內自救。

史帝斯表示，每次出門除了戴口罩之外，還會戴墨鏡保護、衣服外面再套一層，回到家後就立即清理，所有購物袋也都會用肥皂水擦拭，超市內也沒有很多選擇，但沒有辦法就是現況要想辦法生存下去。

Wu Chen也向《CNN》表示，即便疫情嚴重，但是「政府跟第一線人員都想把事情做好」，並不是每一個人都很憤怒或是充滿批評。

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武漢居民在家關21天　美國教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛
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