重視言論自由就沒武漢肺炎危機！　評論：中國沒從SARS學到教訓

▲ 香港市民哀悼吹哨人李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

湖北省武漢眼科醫師李文亮被稱為武漢肺炎疫情「吹哨人」，曾試圖警惕人們注意這種病毒的危險性，卻因「散播虛假謠言」被帶進警局，1日確診感染，6日晚間病逝的消息掀起公憤。《衛報》8日刊登香港記者Verna Yu的評論指出，中國若能重視言論自由，並從嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）疫情中吸取教訓，或許就不會面臨眼下的危機。

李文亮病逝以後，中國大眾的悲痛情緒很快轉變為對言論自由的憤怒要求。中國共產黨迅速宣布，將派人前往武漢，調查民眾提出與李文亮相關的問題。筆者指出，就中國當局來說，這是相當不尋常的舉動，代表他們十分清楚，這樣的憤怒情緒很容易爆發並蔓延到街頭。

過去爆發衛生或安全醜聞時，中國政府可能會解雇地方官員以平息眾怒，但這無法解決真正的癥結——公民缺乏言論自由的權利。筆者提到，17年前的SARS感染17個國家的8000多人，導致約800人死亡。在吹哨人醫生蔣彥永出面以前，中國當局隱匿疫情長達數月。

不幸的是，中國似乎沒有從SARS疫情中吸取教訓。儘管社群媒體蓬勃發展，中國對資訊的控管更加嚴格，2013年發布政令，要求解決7項可能對社會帶來顛覆性影響的問題，包括西方倡導的新聞自由概念、人權的普世價值、公民權利與公民參與。即便是在共產黨內部，幹部若提出的意見若與領導階層相左，也會受到處分。

中國GDP相較2003年可能增長將近8倍，但由李文亮事件可見，與17年前相比，中國公民享有的言論與表達權利更少了。筆者指出，若李文亮生活在經濟成長與言論自由正相關的社會，不必擔心因披露當局視而不見的問題受到懲罰，他提出的警訊就能受到重視，並迅速採取行動，那麼病毒就可能可以得到控制，但如今已經造成至少812人死亡。

筆者指出，「除非中國公民的言論自由和其他基本權利得到尊重，否則類似的危機只會一再發生。且隨著世界更加全球化，危機的規模可能變得更大。中國人權看似與世界其他地方沒有關係，但正如我們在這場危機中所見，當中國阻礙其公民之自由，災難就可能發生。如今是國際社會更加重視這個問題的時候了。」

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