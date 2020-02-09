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美國、阿富汗聯合軍事行動「爆發槍戰」各傳傷亡　衝突原因不明

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▲美軍與阿富汗突擊隊在阿富汗賈拉拉巴德（Jalalabad）附近巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與阿富汗軍隊8日爆發槍戰。圖為美軍與阿富汗突擊隊在賈拉拉巴德（Jalalabad）附近巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）於8日下午傳出軍事衝突，美國與阿富汗部隊正在執行聯合行動，卻突然發生槍戰，雙方各有至少5名至6名士兵喪生，但確切傷亡人數仍不明朗，消息已獲兩國官員證實。相關單位指出，可能是盟軍在任務中發生衝突，也有可能是塔利班或伊斯蘭國（IS）勢力發動攻擊，已經展開調查。

《紐約時報》報導，美國特種部隊和阿富汗士兵8日在楠格哈爾省執行聯合行動，下午卻發生槍戰。喀布爾（Kabul）官員指出，「五或六名美國士兵以及六名阿富汗士兵死亡」。美方軍官沒有透露確切數字，但也證實至少6名美籍士兵死亡。

▲阿富汗國民軍在首都喀布爾（Kabul）的哨站站崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲希爾札德議員表示，阿富汗軍隊與外國軍隊發生衝突。圖為阿富汗國民軍在首都喀布爾（Kabul）的哨站站崗。（圖／達志影像／美聯社）

這場衝突發生在希爾札德（Shirzad）地區，當地議員卡德里（Sohrab Qaderi）說，阿富汗軍隊自從上個月起就在那個區域活動，一支外國部隊也駐紮當地，防衛塔利班攻擊，「（衝突）似乎是阿富汗與外國軍隊在突襲中途發生，也許其中有著戰術上的失誤。」

《路透社》報導，駐阿富汗美軍發言人萊格特上校（Sonny Leggett）表示，雙方軍隊聯合執行任務，發生直接交火，「我們仍在評估情勢，將會提供最新情況。」

阿富汗過去時常發生內部攻擊，但近年發生頻率下降，而塔利班與伊斯蘭國分支組織在該省都有據點。一名阿富汗國防官員表示，仍不清楚是雙方軍隊發生衝突，或者伊斯蘭武裝分子發動攻擊，「我們不排除任何可能性，但我們不認為這是一場內部攻擊或塔利班攻擊。」

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