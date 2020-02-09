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武漢肺炎中國死亡病例「超越SARS全球死亡人數」！湖北省昨日增81死

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▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒疫情擴散，中國大陸境內死亡人數已經超過SARS期間全球死亡病例。圖為成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外媒報導

新型冠狀病毒（2019 n-CoV）引發的肺炎疫情蔓延，中國國家衛生健康委員會9日上午宣布，截至2月8日，國內死亡人數累計811例。此數字已經超過2003年「嚴重急性呼吸系統綜合症」（SARS）的全球死亡病例。根據數據，疫情爆發中心湖北省昨（8）日通報81名患者死亡。

 綜合《路透社》、BBC報導，中國國家衛生健康委員會9日上午證實，境內死亡人數來到811人，已經超過SARS期間全球的774起死亡病例。其中，疫情爆發中心湖北省8日通報新增81人死亡，該地區已累計780名感染者喪命。

新型冠狀病毒全球確診病例已超過3.7萬起，死亡人數來到813，目前唯一一件中國境外死亡案例發生在菲律賓。根據數據，2月8日全球新增2,656例確診，其中2147例在湖北，死亡病例高達89起，其中81人來自湖北省。

但是，美國密西根大學傳染疾病學教授艾森柏格（Joseph Eisenberg）認為，現在斷定疫情已達高峰言之過早，因為確診病例的數字仍不確定，「也許通報病例數來到高峰，但仍有許多沒有通報、我們不知道的病例，這個情況在部分鄉村地區比較嚴重。」

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