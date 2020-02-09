菲30僑民返國直送選手村隔離　英國最後撤僑班機凌晨起飛

▲英國最後一架撤僑專機已從武漢起飛。圖為英國第一波撤僑專機1月31日抵達布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情擴散，各國持續設法將公民帶回家鄉。菲律賓撤僑專機9日早上抵達潘帕嘉（Pampanga）的克拉克國際機場（Clark International Airport），30名僑民分乘3輛巴士，由警察護送前往運動員選手村隔離14天。英國外交部安排的最後一架撤僑專機也於當地時間9日凌晨3時20分起飛，乘客包括150位僑胞、其他國家公民、機組與醫療人員超過200人。

The DFA-DOH Health Emergency Response Team assists the passengers on board. @DFAPHL pic.twitter.com/YdLvw1liVQ — CNN Philippines (@cnnphilippines) February 9, 2020

根據CNN Philippines，菲律賓撤僑班機於9日上午7時左右抵達潘帕嘉的克拉克國際機場，外交部、醫療單位與警方嚴陣以待。外交部衛生緊急應對小組身穿防護衣，進入機艙協助旅客下機。30位僑民分別搭乘3輛巴士，由警察護送前往運動員選手村，展開2周隔離觀察。

英國外交部安排的第二架、也是最後一架撤僑專機於當地時間9日凌晨3時20分已從武漢出發。發言人表示，「機上超過200人，包括機組與醫療工作人員。除了英國公民以外，也有其他國家的公民。」

《紐約時報》報導，外交大臣拉布（Dominic Raab）證實這是最後一架撤僑專機，「我們仍持續日以繼夜地幫助英國公民離開湖北省，搭乘英國、法國與紐西蘭的班機回來。」

▲英國僑民預計前往米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）進行隔離。圖為第一波撤僑沿途被警方護送。（圖／路透）



據了解，已有症狀的人一開始就不准登機，機上人員將持續接受監測，若於飛行期間出現症狀，會被帶到獨立機艙隔離，登陸以後送醫。英國中南部救護車服務表示，無症狀僑民抵達布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）以後，將被安置在米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的肯特山公園飯店（Kents Hill Park）進行隔離。

根據《每日郵報》，外界認為，有鑑於疫情不斷擴散，英國幾周內將針對中國實施旅遊禁令。保守黨議員塞利（Bob Seely）說，「我們的優先事務就是我們的人民。」

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