菲30僑民返國直送選手村隔離　英國最後撤僑班機凌晨起飛

▲英國最後一架撤僑專機已從武漢起飛。圖為英國第一波撤僑專機1月31日抵達布萊茲諾頓皇家空軍基地(RAF Brize Norton)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情擴散,各國持續設法將公民帶回家鄉。菲律賓撤僑專機9日早上抵達潘帕嘉(Pampanga)的克拉克國際機場(Clark International Airport),30名僑民分乘3輛巴士,由警察護送前往運動員選手村隔離14天。英國外交部安排的最後一架撤僑專機也於當地時間9日凌晨3時20分起飛,乘客包括150位僑胞、其他國家公民、機組與醫療人員超過200人。

The DFA-DOH Health Emergency Response Team assists the passengers on board. @DFAPHL pic.twitter.com/YdLvw1liVQ