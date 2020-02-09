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WHO激昂「中國已穩定疫情4天」　呼籲陰謀假消息停止：中方很努力！

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▲▼世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）8日在執行委員會議上，提到目前中國境內的新型冠狀病毒病例數量可說是「穩定中」，然而雖說是好消息，但仍不確定是否會爆發新的高峰期。WHO秘書長譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）也提到，希望外界可以杜絕相關假消息或是陰謀論，因為已經對專業醫護造成困擾。

根據《BBC》報導，目前全球超過37500例的病例，疫情爆發位於中國，再經過一個多月疫情蔓延的情況，陸續傳出「陰謀論」、防疫相關的不正確訊息。8日WHO秘書長譚德塞表示，「這些不相關的陰謀論與錯誤防疫訊息，已經重創專業工作人員的工作進度，甚至削弱大家的意志」。

譚德塞表示，精簡的討論疫情很重要，並不是傳達恐懼，「每一個人都有獲得精準訊息，來保護自己跟身邊的人，但是關於新型冠狀病毒的錯誤訊息已經太多，讓我們不僅跟病毒作戰，另一方面還要打擊這些假消息」。

近幾周出現相關的陰謀論，包括在俄羅斯的電視節目中提到「美國情報單位與製藥公司在支持新型冠狀病毒」、或是「中國女子吃蝙蝠」的影片到處被轉發，讓大家妄下斷論；此外有多個錯誤的防疫方式也讓WHO感到相當頭痛。

此外，世衛的公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在會議中提到，從湖北省給予的數據資料，可以顯示出病歷已經達到穩定控制，4天的穩定讓通報病例並未增加，可以反映出中國努力控制措施已經發揮作用，「但我們仍不能隨意下定論」。

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