不斷更新／南韓新增1確診「累積25例」　新加坡成東南亞最慘「爆增至40例」

▲武漢肺炎在國際上蔓延，各國紛紛出對策因應。（圖／路透）

記者陳亭伃、詹雅婷、吳美依、陳宛貞／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

【09：03】

根據《韓聯社》報導，南韓境內再確診一例。目前累積至25例。

【08：53】

新加坡8日又通報7人確診，當地累計病例達40起，是東南亞各國中疫情最嚴重的國家，新加坡總理李顯龍對武漢肺炎疫情發表聲明，如果確診病例持續攀升，政府可能會改變應對措施，輕微病患只需看家庭醫生，只有年長者、孩童和並發症患者得住院。

各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診90例（橫濱外海遊輪64例，日本境內26例）

北韓：傳聞7例

南韓：確診25例

東南亞：6國

新加坡：確診40例

馬來西亞：確診16例

越南：確診13例

泰國：確診32例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

北美：2國

美國：確診12例

加拿大：確診5例

歐洲：9國

比利時：確診1例

德國：確診14例

西班牙：確診1例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

英國：確診2例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診7例