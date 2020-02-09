「全球400人專家論壇」邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加　秘書長說話了

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，下週將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）及世衛新興疾病部門官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天下午舉行2019新型冠狀病毒記者會，說明最新疫情狀況。

會中有記者提問，關於下週2月11日及12日舉行的全球研究及創新論壇是否會邀請台灣專家參與？如果會邀，請問被邀請者及人數？若邀請是否代表世衛扭轉排除台灣參與的政策，但若台灣無法參與原因為何？

萊恩並未直接回答提問，也未證實是否已邀請台灣專家，只說全球約有400位專家人士參與這場論壇，但很多合作夥伴因來自高風險區所以不會親自到日內瓦現場，屆時會有台灣的專家夥伴以「線上」（Online）方式參加，也有中國其他專家「線上」參與， 相信他們能高度參與並在討論時做出貢獻。

▼WHO在11日、12日將舉行全球研究及創新論壇。（圖／資料照／路透）

他再度重申，世衛與台灣一直有技術聯繫，包括與台灣官員及公衛連絡窗口，針對任何疑似案例溝通合作，台灣也與中國的合作夥伴及歐洲疾病控制中心聯繫，保證世衛與台灣之間有充分（Full）技術合作。

萊恩講完後轉向身旁的譚德塞說，「你可能想要講幾句，我知道你有其他討論」。但譚德塞說，「不，這就夠了」。

從萊恩所言，似乎顯示世衛有意讓台灣參與疫情會議及活動，他今天雖表示台灣以「線上」參與，但因為這場論壇由世衛主辦意義不一樣，截至此刻，台灣與相關各方正努力爭取更大參與。

世衛這場全球研究和創新論壇，主要是希望動員國際社會針對新型冠狀病毒採取行動。邀請科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究機構等，商討疫苗、療法和診斷工具開發等議題。

今天下午在世衛執行委員會一連6天會議落幕之際，譚德塞致詞表示，世衛工作重點是做好充分準備，與各國合作應對疫情。而團結合作、透明及正確建議是戰勝病毒的關鍵。