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雲端發票使用率大增！電子發票85位20萬以上大獎得主　30位使用雲端

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▲▼統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

去（2019）年11、12月期統一發票已經開獎，特別獎中獎號碼為「59647042」。經統計電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有85位，其中有30位是使用雲端發票的得主。

根據財政部統計，這次1000萬特別獎、200萬特獎、20萬頭獎以及百萬元雲端發票專屬獎，獎金合計超過1億7000萬元，對中其他獎項的獎金共計21億6000萬多元。

請繼續往下閱讀...

其中得到大獎的85位中獎得主中，計30位使用載具儲存雲端發票，包含利用手機條碼載具有5張、會員載具有9人、信用卡載具2張、跨境電商電子郵件3張、電子票證2張、公用事業載具8張以及捐贈碼有1張。

財政部表示，去年雲端發票使用率平均大約22%多，但是到了年底確實有大增，大約增長了三成左右，財政部認為，增開雲端發票40萬組500元的專屬獎項，確實提高了民眾使用雲端發票的誘因。

以手機條碼及歸戶至手機條碼的各式載具所儲存的雲端發票，如於開獎當月25日以前設定領獎金融帳戶者，獎金將自動匯入指定帳戶，未設定帳戶者，於開獎後若未列印電子發票證明聯，可利用「統一發票兌獎」APP兌領獎金。

而要如何使用雲端發票，財政部提供「雲端發票樂透四部曲」：一，安裝統一發票兌獎APP、二，申請或綁定手機條碼、三，設定領獎帳戶、四設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金自動匯入、避免發票遺失或忘記領獎等。此外，還能享受雲端發票專屬獎－每期包含100萬元獎15組、2,000元獎1萬5千組及500元獎40萬組，中獎機會多1次。

財政部提醒，民眾多利用載具儲存雲端發票，並設定中獎獎金之匯款帳戶，以免中獎發票遺失或逾期未領，錯失領獎權益。

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