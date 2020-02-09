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頻道代理商應納管！NCC前副主委翁柏宗：動不動就要斷訊鬧笑話

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▲▼財團法人若宇法律文教基金會與有澤法律事務所共同於2020年2月7日(五)主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC前副主委翁柏宗擔任與談人。（圖／記者陳世昌攝）
▲財團法人若宇法律文教基金會與有澤法律事務所共同於2020年2月7日主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC前副主委、發言人翁柏宗擔任與談人。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

有線電視授權費、斷訊爭議不斷，NCC前副主委兼發言人翁柏宗7日指出，為了消費者權益、產業良性發展，頻道代理應該適度進入NCC的行政管制；有線電視需要做一個有共識的修法，否則真的會被人笑話，動不動就要斷訊不是很好，對消費者傷害、業者形象都不好。

若宇法律文教基金會、有澤法律事務所7日共同舉辦「有線電視市場之紛爭與爭議解決可能性」研討會，由律師方瑋晨進行專題報告有線電視市場競爭、授權費、頻道上下架、或是新進業者版權費MG的問題，以及NCC、公平會等機關遭遇到的問題。

與會的翁柏宗特別以一位已經離開NCC官員立場，用不同角度去詮釋，他表示有線電視產業就是一個人為因素很大，以利益交換妥協為核心的產業，所以如果要修法一定要先與業者取得共識，否則困難重重。

▲▼TBC、民視斷訊風波再起，民視、三立等媒體大幅報導 （圖／翻攝自三立電視）
▲TBC、民視曾發生斷訊風波 （資料照片／翻攝自三立電視）

面對業界的授權費爭議，他說，NCC的《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》看起來很好看，碰到這些問題卻是都不能用！而且想要修法也不一定修得過，因為業界沒有共識，讓修法變得更困難。

翁柏宗分析，目前業界的問題，不論是授權費、頻道上下架的問題，都與頻道代理商脫不了關係；有的系統業者還兼頻道代理商，或是頻道業者也兼頻道代理商，他認為頻道代理應該適度進入NCC的行政管制比較恰當；現在因為頻道代理業者沒有納管，因無法可管，要他來開會他可以不理你，可以不來，說真的，現在NCC要代理商來開會是沒有法律依據的。

對於頻道代理商納管，可採低度管制，納管只要來登記不需嚴格審查，然後做充份資訊揭露，例如有效戶數、計價戶數、有沒有打折等等，這樣系統業者、頻道業者、代理商的資訊都能公開透明。

▲▼財團法人若宇法律文教基金會與有澤法律事務所共同於2020年2月7日(五)主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC代理主委陳耀祥(右2)、方瑋晨律師(左2)分別擔任報告人，NCC前副主委翁柏宗(中)擔任與談人。有澤法律事務所主持律師楊大德律師(右)主持座談（圖／記者陳世昌攝）
▲有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC代理主委陳耀祥(右2)、方瑋晨律師(左2)分別擔任報告人，NCC前副主委翁柏宗(中)擔任與談人。有澤法律事務所主持律師楊大德律師(右)主持座談（圖／記者陳世昌攝）

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當然，有線電視業者會認為最好都不要管，但為了消費者權益、產業良性發展，NCC不做也不行，在有共識下適當介入，這樣才會有效。「某個業者要被行政管制，他當然不願意，生意本來做得好好的，頻道代理商會認為修法納管後會有不確定性，可能經營成本要增加，所以如果要修法與業者的溝通、共識非常重要。」他認為，修法要溫和、漸進，讓產業與市場有自我調適的空間。

除此之外，翁柏宗指出，目前到NCC參加授權費爭議調處的代表，如果沒有獲得授權，這是沒有效率的，即使調處會談上有什麼結果，還是沒有辦法當場決定，回去還是要報告、請示高層。要有權的人參與馬上可以做決定，才能加速、有效率去談判，而不是一直拖，這樣會讓人覺得政府沒有公信力，就是一拖再拖，拖到最後就是斷訊。

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