防疫股先緩緩　台股還有哪些題材可留意

▲ 台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

武漢疫情衝擊投資人信心，也讓防疫概念股成為盤面上最亮眼的新星，但也已經漲了不少，台股分析師指出，投資人想搶短可以趁壓回時進場。除了防疫之外，鋼鐵股、電子股中的半導體IC封測，以及營建股等，在疫情影響中相對抗跌。

分析師表示，防疫概念股在連續數日漲停後曾被警示，股價因為警示被壓回，因為不是疫情告一段落，這時投資人想要搶短還是可以試試看，但資金上要注意一下。他指出，當然不希望疫情一直擴大，但畢竟目前個案還是持續增長，防疫股短期還是有機會；但就長期來看，疫情總有天會結束，防疫概念股過往來講都是消費性產品，股價波動不會太低，之前沒有的投資人可以趁機布局，但不需要去大舉布局，畢竟不是長期都是這樣，沒有絕對的必要。

請繼續往下閱讀...

除了防疫相關題材之外，整體來看，內需題材也可多留意，這一波疫情結束之後，政府可能會比較積極去刺激的產業。分析師表示，2003年第二季、疫情影響台股最嚴重的時候，台股有出現明顯修正，比對有什麼族群相對抗跌，以及從年初到現在相對抗跌的族群，發現鋼鐵股是一部分，大概是因為跟景氣比較有大關係，不會單純只受到疫情影響。分析師表示，鋼鐵、原物料都可以去布局，尤其鋼鐵比大盤少跌很多。

另外，在電子股部分還是相對強勢，主要還是半導體，畢竟大盤攻上11,000點還是靠半導體助攻，去年表現優異的有台積電，今年則可留意到IC封測日月光、京元電等。

還有一部分則為營建股，上一次SARS過後房價漲最兇，對營建業來講是轉折點，加上台商從大陸回來，興建廠房、商辦需求增溫，從中美貿易戰到武漢肺炎，也讓台商們意識到可以回台布局，只要人回來、有工作，就會帶動產業發展，如果投資人對不動產業有興趣，也可趁機布局。