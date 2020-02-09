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美元高利定存最高衝6%　3家外銀、1家國銀存款年息還有3字頭

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▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

▲瞄準民眾需求，各大銀行均推出高利美元定存方案，其中利率最高喊出6%。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

美元定存是許多投資人喜愛的外幣投資選項，各大銀行均推出高利美元定存方案，包括花旗銀、星展銀、渣打銀、中信銀、台新銀等5家銀，都有推出短天期的美元優利定存專案，其中利率最高喊出6%，吸引投資人的目光。

看準客戶需求，國銀、外銀均推出美元優利定存方案，其中目前利率最高的是花旗銀行，到3月底止推出「短天期」美元限時高利活動，7天期定存年利率高達6%、14天期也有5%的年利率。不過，資金的條件要求是以「以非美金之資金轉換為美金後辦理定存」，且最低承作金額為3萬美元。

請繼續往下閱讀...

星展銀也推出「iWealth美元高利定存專案」，從即日起到3月31日為止，首筆定存限定最低承作金額為2萬美元，可享1個月期、優惠年利率3.36%，不過僅限新星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶，且不得超過5萬美元。

針對偏好外幣資產配置的消費者，渣打銀行提供美元優利定存專案，單筆存入達2萬美元，可享2個月期年息2.6%；若存滿6萬美元，則可享2個月期年息則突破3字頭，來到3.05%，不同的優惠高利方案，有利消費者進行多元均衡的資產配置規劃。

至於民營銀行部分，中信銀提供多種美元優利定存專案，到2月27日止，無論新舊資金，客戶只需依牌告匯率換匯轉存，單筆5,000美元（含）以上即可享14天期定存年利率3%、1個月期定存年利率2.28%。此外，為滿足客戶靈活運用的需求，特別推出3個月期定存年利率2.08%。

台新銀行的「美利升活外幣活存專案」則到2月底，以新資金3,000美元以上申辦專案，美元可享5個月期年息2.5%優惠，若民眾在過程中，臨時有資金需求，隨時可提領款項，完全沒有定存中途解約利息打折的問題，剩餘的本金仍可繼續享有優惠利率。

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