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勞保老年給付跟勞工退休金該怎麼分？　勞保局一張圖說明

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▲▼勞保局說明勞保年金與退休金差異。（圖／取自勞保局臉書）

▲勞保局說明勞保年金與退休金差異，點圖可放大。（圖／取自勞保局臉書）

記者余弦妙／台北報導

不少民眾在面臨退休之際，對於勞保老年給付與勞工退休金還是無法清楚分清楚，對此勞保局也特別製作了一張簡意圖說明，兩者的不同之處。

勞保局表示，勞保老年給付，就是由雇主、勞工及政府三方依比例負擔保險費，等勞工符合老年給付請領資格時，向勞保局申請給付，並分為三種請領方式，老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付。

請繼續往下閱讀...

勞保局說明，若在97年12月31日之前有勞保年資者，才能選擇一次請領老年給付；98年1月1日勞保年金施行後初次參加勞工保險者，不得選擇一次請領老年給付。且一旦經本局核付後，不得變更，日後亦不得以未離職為由要求退回已領給付。

而勞工退休金則是強制雇主應給付勞工退休金的制度，分為新、舊制。

勞保局說，勞工退休金是為保障勞工年老退休生活，不宜太早提領，因此規定請領年齡為60歲。而目前退休金又分為舊制，雇主依「勞動基準法」辦理，勞工符合資格時向雇主請領退休金；而新制，雇主則依「勞工退休金條例」辦理，按月提繳勞工退休金於勞保局的勞工個人專戶，勞工符合請領資格時，向勞保局請領。

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