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李顯龍發表「武漢肺炎」聲明疫情：若病例持續攀升　輕症者或不必入院

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▲▼新加坡總理出面喊話。（圖／翻攝自Lee Hsien Loong臉書）

▲新加坡總理李顯龍針對武漢肺炎疫情出面喊話。（圖／翻攝自Lee Hsien Loong臉書）

記者林彥臣／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎疫情讓全世界都繃緊神經防疫，新加坡總理李顯龍8日對武漢肺炎疫情發表聲明，如果確診病例持續攀升，政府可能會改變應對措施，輕微病患只需看家庭醫生，只有年長者、孩童和並發症患者得住院。

根據新加坡媒體《聯合早報》報導，李顯龍的疫情聲明指出，下來幾天內相信將出現更多病毒源頭不明的新冠病毒確診病例，疫情相信還會持續一段時間，「因此我們必須做好心理準備，隨時應對任何新狀況。」

李顯龍指出，如果確診人數持續攀升，進行密切接觸者的追踪也將無濟於事，若繼續讓所有可疑病例住院和接受隔離，醫院將應付不來，一旦出現這種情況，而新冠病毒的死亡率維持在一般流感的低水平，政府將鼓勵只出現輕微症狀的人去看家庭醫生，在家休養。只有年長者、孩童和有其他並發症的人得入院，以便集中醫療資源。

李顯龍強調，「我們的疫情還不至於到這一步。這不一定會發生，但我們正未雨綢繆，規劃好下來採取的行動。我事先和你們分享這些可能性，是為了讓大家做好心理準備」。

新加坡「疾病爆發應對系統」(DORSCON)等級有綠色、黃色、橙色與紅色，紅色為最高警戒，新加坡在7日確診病例達到33例，並且發布第二高級的橙色警戒。

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