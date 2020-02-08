現場槍聲狂傳…16人遭挾持！泰士兵「斃了長官」掃射群眾　已知15人死亡

記者黃心瑀／綜合報導

泰國8日發生大規模槍擊事件，士兵Jakkrapanth先是在軍營裡射殺3人後，隨即偷了一輛車並來到一間購物中心，拿槍對著人群掃射，至少有15人死亡。根據最新消息指出，Jakkrapanth在犯案後仍留在購物中心內，目前人位於4樓並挾持了16人。

綜合外媒報導，Jakkrapant在8日早上於軍營內先是偷走武器，隨後射殺了指揮官跟其餘兩人，偷走一輛悍馬（軍用汽車），朝著塔孟縣（Muang）駛去並在當地Terminal 21購物中心開槍，對民眾進行大規模的掃射，目前死亡人數已經從原本的12人上升到15人，受傷人數仍不清楚，警方也已經將現場封鎖。

目前社群網路上也大量的流傳事發影片，更有人拍下購物中心內部的情況，從影片中可以聽到槍聲轟隆連響，外頭的民眾忙著朝遠處逃跑，而購物中心內的顧客和員工則是慌張的奔走，只希望能夠趕快逃離事發現場。稍早釋出的監視器畫面中更是照到，Jakkrapant拿著步槍大搖大擺地在商場裡行動，身穿全套軍裝，頭上跟臉上更分別帶著鋼盔和面罩。

報導中指出， Jakkrapanth是一名中士，在槍擊前後曾在臉書留下「我現在很累」、「我再也無法移動我的手指了」、「我應該投降嗎？」等情緒性字眼；鑒於現在泰國官兵仍在追捕該名嫌犯，當地附近住戶被建議待在室內，避免群聚。