武漢肺炎染病「2年齡分水嶺」曝光！　同樣疾病…下場大不同

▲兒童被發現較不容易染上新型冠狀病毒。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃心瑀／綜合報導

新型冠狀病毒（2019 n-CoV）疫情在全球不斷升溫，許多人更是口罩、酒精不離身，就怕一個不小心也被傳染。根據美國醫學會雜誌（JAMA）最新報告指出，從現在的趨勢來看，兒童受到新型冠狀病毒的影響較小，這種情況同樣也在SARS和MERS爆發中時出現過，而染病患者的中位數「49歲至56歲之間」，也就是所謂的中年者。

根據《紐約時報（The New York Times）》報導，美國醫學會雜誌5日發布一項報告，內容指出依照現有的數據，兒童相對而言很少出現跟成人一樣的嚴重症狀，更稱患者的中位數落在「49歲至56歲之間」。

對此，開發出新型冠狀病毒測試方式的香港大學李嘉誠醫學院講座教授裴偉士（Malik Peiris）表示，他強烈的猜測許多年輕人有被感染，但是症狀相對地比較輕。李嘉誠說，科學家可能沒有看到太多的兒童受感染，因為到現在都還沒足夠的輕症病例數據，但如果該種新型冠狀病毒像流感一樣，繼續在全球繼續傳播，將會看到更多的例子出現。

一個已公開的案例當中，一名10歲的小孩與家人一同到了疫情最嚴重的武漢，回到深圳的家之後，年齡介於36歲到66歲之間、一同前往武漢的家族成員，開始出現發燒、喉嚨痛、腹瀉和肺炎的狀況。醫生發現，這名10歲小孩的肺部也有感染新型冠狀病毒的現象，但卻沒有任何的外在症狀，使得一些科學家懷疑，這應該就是兒童被新型冠狀病毒感染的特徵。

澳洲新南威爾大學流行疾病學家萊伊娜（Raina MacIntyre）一直在研究新型冠傳病毒傳播，她說小孩在遭受病毒感染時，很有可能會無任何症狀，或是只有遭受輕度感染。

報導中指出，新型冠狀病毒的感染模式，跟SARS和MERS爆發時期所出現的模式相當雷同。2012在沙烏地阿拉伯和2015在韓國造成嚴重疫情的MERS，一共奪走了800多條生命，但大多數被病毒感染的兒童，卻從未出現相關疾病該有的症狀；而2003年SARS肆虐期間，有135名兒童受感染，但死亡的800多人當中，大多數都是45以上的中年人士，並且男性風險更高。

但兒童患病的年紀也是有分水嶺，研究人員發現，12歲以下的兒童儘管入院治療，需要帶氧氣罩或是其他治療的機率較小，12歲以上的兒童出現的症狀則是與成年人相似。其實同樣的病毒感染，兒童只有輕症，而成年人卻演變成重症的疾病並不罕見，就像兒童得水痘並不會有多大的傷害，但對成年人來說卻是災難性的疾病，其中有一個原因很可能是因為易感，因為成年人可能患有例如糖尿病、高血壓或是心臟病，進而削弱了成年人的抵抗力。

人體的免疫力對於抵抗病毒來說很重要，但同時也會隨著年齡成長而下降，尤其是在中年以後。萊伊娜指出，人在50歲之後身體的各項指數就會下降，這也是為何在大多數被病毒感染的情況下，老年人的發病率最高。

此外，關於新型冠狀病毒的另一個關鍵問題極是，被感染但呈現無症狀的兒童，是否能將病毒傳播給其他人。萊伊娜說，年輕人跟孩子與社會的聯繫最密切，若是這些族群沒有意識到自身帶有病毒，很有可能會把病毒擴散，使得疫情變得加劇；現在最需要做的就是充分了解這種流行疾病，有了更詳細的數據，可能會讓一些觀察結果改變，例如：男性罹病率較高。

美國許維爾市范德堡大學小兒科傳染病學專家丹尼森（Mark Denison）則稱，在新型冠狀病毒的影響之下，受感染的兒童數應該不會突然增加，他很難想像兒童臨床疾病的報告率會如此的低，只有2、3例的出現。