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2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲「德國iF設計大獎」　跨界創新合作成得獎原因

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▲▼2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲世界3大「德國iF設計獎」。（圖／翻攝自ifworlddesignguide.com）

▲2/16熄燈前的榮耀！「達永建設X和平青鳥」獲世界3大設計獎的「德國iF設計獎」。（圖／翻攝自ifworlddesignguide.com

記者林育綾／台北報導

充滿話題的「和平青鳥書店」，榮獲被稱為「世界3大設計獎」的2020年德國iF設計大獎（iF Design Award）！得獎原因包括「獨立書店跟建商的合作，打破常規裡建案接待中心的定型觀念，而是跨界融合，結合藝術展覽、演講、文化活動，為公眾帶來創新又愉悅的體驗」。而原本預計營業180天的書店，後來又延長近9個月，將於2月16日熄燈，青鳥書店創辦人蔡瑞珊接獲消息相當開心，透露「如果沒有延長營業，可能得不到這個獎。」

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

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▲「達永秋鄉X和平青鳥」獲得2020年德國iF設計大獎。（圖／記者湯興漢攝）

青鳥書店與達永建設跨界合作，去年5月在台北市麟光站附近的寧靜社區，以可拆卸式的建材，重金打造「期間限定」的和平青鳥書店，樣品屋（建案接待中心）結合書店、咖啡餐飲的複合經營模式，成為全台首例的話題焦點，加上「消失的書店」名號吸引不少人造訪；而達永所推出預售案「達永秋鄉」也在短短1個月就宣佈完銷。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼建築設計以台灣的紅磚結合花格，設計出重複性的復古符號。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

「達永秋鄉X和平青鳥」的建築設計，以台灣的紅磚結合花格，設計出重複性的復古符號，加上大片玻璃，採光明亮，室內的高低層板錯落，中央栽種一棵楊梅樹，建築相當具有特色且美觀，融合了藝術、設計、人文、現代和台灣本土風格，因而在今年的「德國iF設計大獎」中脫穎而出。

得獎原因中也提到，建商與獨立書店的合作，打破常規裡建案接待中心的定型觀念，而是結合藝術展覽、演講、文化等活動，透過融合不同的行業，讓建築發揮了多功能性，以獨特的現代設計成功地吸引了人們，也為為公眾帶來創新而愉悅的體驗。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼大片玻璃，採光明亮，室內的高低層板錯落，中央栽種一棵楊梅樹，建築相當具有特色且美觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

「德國iF設計大獎」（iF Design Award）是全球公認的重要的設計競賽，它與紅點設計大獎、美國 IDEA獎並稱為「世界3大設計獎」，每年吸引超過70個國家、7千多項產品參賽。

據悉在「和平青鳥書店」開幕後，由於各方檢舉、風波不斷，讓當時的達永建設副董事長莊政儒興起報名參賽念頭，約莫去年中左右報名，而今（2020）年收到獲獎消息，他也向媒體分享，台灣的創意與設計是站上國際舞台的能量，當全世界的實體書店都在衰退時，開發商是最有能力負擔書店可能的虧損，「希望這個創新的經營模式，能讓更多人拾起書本！」

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲和平青鳥將原預計的180天又延長88天。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，雖然建案早早完銷，但達永建設也並未因此停止與青鳥書店的合作，不僅在過程中協助解決各式問題，甚至同意延長營業，將原預計的180天又延長88天，總共將近9個月，2月16日正式熄燈。

青鳥書店創辦人蔡瑞珊一路以來深受感動，三不五時提起達永不僅非常尊重文化，給予書店最大的支持，開幕以來因被檢舉而動輒數十萬的罰單，也全由達永買單。莊政儒甚至承諾熄燈後數千本書的去向也無須擔憂，會全數買斷，他常說「這些事我們來處理，你專心做好書店，好好選書！」

▲達永建設副董事長莊政儒（左）、青鳥書店創辦人蔡瑞珊（右）。（圖／青鳥提供）

蔡瑞珊說，和平青鳥延長期限的起因，是為了讓書店提供給更多出版社舉辦作家講座，但原有的180天無法負荷，因此請託達永將時間延長。近9個月以來，這裡舉辦了60場人文講座、賣了將近1萬本書籍，到訪讀者超過20萬人次，「是一間充滿波折但燦爛的書店！」

她也透露，若不是延長營業期限，可能得不到這個獎。因為獎項年度寫著2020年，而和平青鳥書店如果照原計畫營業180天，會在2019年11月下旬結束營業，如今沒想到因為延長，而能得到這份榮耀，也成為書店熄燈最好的紀念。

▲▼2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲世界3大「德國iF設計獎」。（圖／翻攝自ifworlddesignguide.com）

▲2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲「德國iF設計獎」。（圖／翻攝自ifworlddesignguide.com）

對於外界曾經批評建商與書店合作的經營模式，蔡瑞珊曾說，建商不等於惡的代表，「建商有很多種、正如同書店有很多種、作家有很多種一樣。」選擇與達永合作，是她嘗試為書店找出路、推廣閱讀的方法之一，未來不一定會複製這樣的模式，「但不會放棄繼續開書店。」今年1月她也與兩大藝文品牌跨界合作，在台北四四南村開設以劇場藝術為主題的「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」。

▲台北四四南村新開了以劇場藝術為主題的書店「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」。

而和平青鳥書店的建材拆除後，將會移至他處重建，至於未來由誰接手經營，以及經營模式如何，尚在討論中。

和平青鳥
地址：台北市大安區臥龍街289號
營業時間：10:00-21:00
最後營業日：2020年2月16日
粉專：和平青鳥

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