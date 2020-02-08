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武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「全面禁止入境啦！」

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▲▼武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「禁止他們入境啦！」。（圖／翻攝微博）

▲武漢網友在微博發文分享進入日本的過程。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網友「vincecici」8日在微博上發文教學如何闖關日本，他指出，自己是武漢人，經過種種不確定和擔憂後終於通過日本海關入境，要大家不用擔心，日本人對中國態度極為友好。文章一貼出，隨即遭眾多大陸網友砲轟，並很快被分享到推特上，引起大批日本網友的憤怒，許多人都表示已報警，還把截圖寄給政府機關，要求全面禁止中國人入境。

Vincecici在文中表示，作為武漢人近期來日本東京參展，護照出生地是湖北，簽發地是廣東，經過種種不確定和擔憂後，終於通過日本海關進入日本國境內，「所以大家不用擔心，此次日本人對於中國態度極為友好，只禁止簽發地是湖北的護照進入日本，出生地是否為湖北不受影響。」

Vincecici還說，通過海關前會有一個湖北簽證特殊通道，是請持有湖北簽發簽證的人員報備通道，由於他是廣東簽發的簽證所以不用走特殊通道，直接去排隊通關就好，「通關時會給一張紙，上面有兩個問題，問你是否14天內去過湖北，反正都答沒有（いいえ）就好了。」

▼武漢網友留言補充，請大家回答沒有。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「禁止他們入境啦！」。（圖／翻攝微博）

文章一貼出，立刻被眾多大陸網友砲轟，認為Vincecici自私利用日本海關的善意，給日本還有在日本的華人增加麻煩，而且還可能教壞非常多人，造成模仿及後續不良影響。

文章也很快被分享到推特，點燃了大批日本網友的怒火，許多日本網友都表示，已經把截圖發給政府機關、警察單位，希望警方能調查Vincecici，並要求政府全面禁止中國人入境，「不全面禁止入境的話，他們會千方百計的想辦法進來。」

Vincecici見事情鬧大後已刪除文章，並發了一篇澄清文表示，他是常年深圳生活，深圳戶口的武漢人，護照是廣東簽發，出生地是湖北，已經快2個月沒有去過武漢了，因為一家人都定居在深圳，「我身體健康不感冒不發燒不咳嗽，入境是完全合法合理未隱瞞任何信息。」

Vincecici還說，如果大家不相信他所說的信息，要聯繫日本警視廳、移民局舉報都沒問題，因為他是合法入境的，經得起質問，「反觀微博，我確實有一處寫的不周到，就是評論中提到回答是否去過湖北這一項答『不是』，這一點確實是我考慮不周，我向大家致歉，這個講法不妥，應該加以說明，如果去過湖北要填寫『是』。」

▼日本網友在推特分享此事，有人報警、有人寫信給首相。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「禁止他們入境啦！」。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「禁止他們入境啦！」。（圖／翻攝微博）

▼武漢網友再度發文，強調自己是住在深圳的武漢人。

▲▼武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「禁止他們入境啦！」。（圖／翻攝微博）

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