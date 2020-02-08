　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自我隔離沒飯吃還「共用衛浴廚房」！　108陸生抗議美國名校防疫漏洞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國紐澤西州普林斯頓大學（Princeton University）。（圖／翻攝自臉書／Princeton University）

▲ 普林斯頓大學校景。（圖／翻攝自臉書／Princeton University）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎疫情擴散，美國普林斯頓大學（Princeton University）要求所有自中國返回校園的教職員生填表登記，截至2日共有108名學生配合自主隔離。他們日前致函校報《普林斯頓人日報》（Daily Princetonian）編輯指出，此次隔離措施暴露校方在處理公共衛生危機時的制度漏洞，使學生的安全受到威脅。

該校上月31日寄信向教職員生表示，所有正在中國或16日後自中國回到校園的人員都需回報。該校副發言人霍奇基斯（Michael Hotchkiss）向《普林斯頓人日報》指出，截至2日為止共有108名學生登記，包括94名研究生及14名大學生，都需自主隔離。

筆者自稱是剛從中國回來的一群學生，以「冠狀病毒爆發後自我隔離的缺失」為題表示，儘管對校方及時宣布隔離措施表示讚賞，但在隔離期間對返校學生的援助有所不足。

他提到，許多學生在隔離期間都嚴格遵守世界衛生組織、美國政府及校方的政策；甚至在校方31日提出此一要求以前和3日撤銷相關命令以後，許多人還是自願自主隔離，只在必要時戴著口罩前往公共場所，「某種程度上是因為我們和幫助我們的人共同努力，因此目前沒有新的確診病例，也沒有任何人出現早期症狀。但在此過程中，我們也面臨一些挑戰，其中部份是由校方管理不當所造成。」

他指出，並非所有正在自我隔離的學生都會收到學校送來的食物。有鑒於事發突然，他們可以理解校方的困難，可能無法幫助到每一名學生。但在此一情況下，他們依然堅持嚴格的自我管理，「基於對社區健康及安全的關心，我們毫不猶豫地履行責任。」

他接著說明，校方1日要求部分隔離中的學生搬進另一棟建築和湖邊的公寓，共用浴室和廚房，完全沒有考慮到交叉感染的潛在危險性，危險又不負責任的安排讓學生感到震驚，馬上連署向各辦公室發出信函，要求提供獨立浴室、送餐和消毒物資。

然而，校方隔天依然拒絕提供獨立空間，持續鼓勵他們搬到沒有獨立衛浴和廚房的宿舍。部分學生聽從校方建議搬遷，但始終擔心著交叉感染的風險；還有人不顧可能面對的歧視，主動向室友透露，自己需要接受隔離，以警告他們注意被傳染的風險。

筆者指出，「學生是脆弱的人，不是病毒，應該像校園裡的其他人一樣受到尊重與保護。我們每個人在中國歷經恐懼、壓力和焦慮時，都採取大量防護措施來保護自己。當我們返回校園，這些政策和措施不但沒有保障我們的安全，反而使我們先前的努力白費，處於不安全的環境中。」

為此感到痛心與焦慮的同時，他們還注意到，返回校園的學生與其他學生的關係日益緊張，本來可以避免的衝突加劇，校園的各種平台都出現歧視中國人的言論。筆者呼籲，應該共同確保這些事情不再發生，要求校方執行檢疫時更加透明，修訂現有的公共衛生規定，相信校方不會讓面臨壓力及需要幫助的海外學生失望。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
男捷運站內不戴口罩狂咳、吐口水！北捷曝可開罰金額
武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警「全面禁止入境啦！」
獨家追蹤／血友病童沒搭上首批包機　媽媽曝事件真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「無罪後報仇」　革職兩名彈劾案證人！

英國「一家五口」在法國確診武漢肺炎　英國首例兒童確診

自我隔離沒飯吃還「共用衛浴廚房」！　108陸生抗議美國名校防疫漏洞

領養只為「把狗炸來吃」！夫妻鐵棍狠虐…血佈滿地　屋內還放「一鍋內臟」

不斷更新／日、美公民病逝武漢　英國首名孩童確診！

武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「全面禁止入境啦！」

「受汙染的監獄」乘客曝鑽石公主號情況　老婆感染剩老公獨自隔離

鑽石公主號「乘客隔離4天情緒崩潰」　閃荒唐想法：是不是被確診就能下船？

武漢肺炎2個月釀724死　美國：今明恐超過SARS死亡人數

南韓變性人考上女子大學！同學狂打抗議電話反對…她無奈放棄名額

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

川普「無罪後報仇」　革職兩名彈劾案證人！

英國「一家五口」在法國確診武漢肺炎　英國首例兒童確診

自我隔離沒飯吃還「共用衛浴廚房」！　108陸生抗議美國名校防疫漏洞

領養只為「把狗炸來吃」！夫妻鐵棍狠虐…血佈滿地　屋內還放「一鍋內臟」

不斷更新／日、美公民病逝武漢　英國首名孩童確診！

武漢人發文教「闖關日本」　日網友氣到報警「全面禁止入境啦！」

「受汙染的監獄」乘客曝鑽石公主號情況　老婆感染剩老公獨自隔離

鑽石公主號「乘客隔離4天情緒崩潰」　閃荒唐想法：是不是被確診就能下船？

武漢肺炎2個月釀724死　美國：今明恐超過SARS死亡人數

南韓變性人考上女子大學！同學狂打抗議電話反對…她無奈放棄名額

誤信「衛生紙之亂」八點檔女星陷搶購潮！　一早看新聞傻眼：我到底白痴什麼

台北燈節東西雙主場開幕！民眾不怕武漢肺炎出門賞花燈

「借別人辦公桌→東區氣派公司」　羅志祥自當老闆...揭6年甘苦談

台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

廖元豪／回家的路這麼遠？談武漢包機爭議

教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

紐約時裝周／Tom Ford不甩批評飛洛杉磯辦秀　凱特哈德遜秀辣媽曲線力挺

白淺登場「大婚造型」美翻！楊冪抱迪麗熱巴輕拍背…私下互動曝光

寶瓶星號採檢完成！陳其邁：向防疫第一線同仁們深深一鞠躬

鄭容和戴口罩彩排暖問候：大家不要生病！粉絲進場「4道關卡」防疫情

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

國際熱門新聞

鑽石公主號再增3確診　國籍公布

美公民感染新型冠狀病毒　病逝武漢

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

川普：中國對抗武漢肺炎相當專業

起底武肺用藥瑞德西韋藥廠　跌股價滅C肝

歐8議員挺台 要求WHO改正錯置中國項下

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

哈佛學者：武漢肺炎再1個月達高峰

WHO：避免用中國、武漢形容病毒

即／日6旬男病毒性肺炎於武漢病逝

更／日美公民病逝武漢　英國首名孩童確診

紐澤西郵輪乘客發燒　4人送醫24受檢

口罩短缺　WHO：對健康人不是都有用

2國限日本入境！菅義偉：尊重這幾國易傳染

更多熱門

相關新聞

寶瓶星號1男急需洗腎　緊急送醫

寶瓶星號1男急需洗腎　緊急送醫

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心已開始對1738名旅客進行發燒篩檢，而整體採檢送驗128位，結果預計於晚間9點出爐，而傍晚近6點時，基隆港突出現1台救護車。據了解，這名男性患者沒有發燒、沒有咳聲現象，一切正常他預計昨日要洗腎，故疾管署今日派救護車將他送往基隆醫院治療。

沒穿防護衣只戴口罩　陳時中：已足夠

沒穿防護衣只戴口罩　陳時中：已足夠

周玉蔻嗆趙少康「你節目搬到武漢去做現場」

周玉蔻嗆趙少康「你節目搬到武漢去做現場」

獨／血友病童返台 列最優先名單

獨／血友病童返台 列最優先名單

食堂刷N排「紙板隔離法」　陸員工：腦洞

食堂刷N排「紙板隔離法」　陸員工：腦洞

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒自我隔離北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面