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領養只為「把狗炸來吃」！夫妻鐵棍狠虐…血佈滿地　屋內還放「一鍋內臟」

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記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯一對夫妻先前到收容所，當時一隻名為妮卡（Nika）的流浪狗衝向他們，夫妻兩人也似乎很喜歡這隻狗狗，於是當天就拿著護照，簽下了合約並把狗帶回家；但當天晚上收容所工作人員到這對夫妻家探訪時，先是聞到了類似炸肉的味道，隨後驚見門廊跟一旁的鐵棍沾有毛髮跟鮮血，又在家中看見「一鍋鮮紅色內臟」，這才將這對夫妻吃狗的行為揭發出來。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在俄國東部庫頁島（Sakhalin），事發當天加麗娜（Galina）跟丈夫來到收容所，妮卡開心地衝向前，兩人也似乎很喜歡這隻狗狗，於是就馬上簽下了合約，並把狗狗帶回家。

當天晚上，收容所工作人員葉卡捷琳娜（Ekaterina Valyus）來到加麗娜家中，想對領養人進行訪問，沒想到一靠近房子就先聞到一股「炸肉」的味道，環顧四周一圈發現門廊的水泥、一旁的鐵棍上，都沾有毛髮跟鮮血，進到領養人家中更看到有肉正在爐子上煮，種種的跡象都顯示妮卡已經被殺害了。

報導中指出，除了這些驚悚的場景，屋外的雪地上也留有血跡，更有疑似狗狗因為遭到虐打而留下的尿液，屋內則是有一鍋裝滿內臟的盆子，還有存有褐色血液的桶子，場面十分噁心。一開始加麗娜夫妻兩人否認將妮卡殺死，但在調查之後表示，已經把狗殺掉吃下肚，而且沒有人會因為一隻狗將他們關進監獄，行徑十分囂張。

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