海水淡化廠變身新創基地　經部攜手業界搶攻水利商機

▲經濟部打造「水利新創科技研發及測試展示基地」，讓有需要的廠商與研究單位進駐使用，以期台灣水利界能累積更多實力，目標朝向國際市場發展。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

為鼓勵水利產業廠商投入設備升級及技術研發，經濟部水利署將位於新竹的海水淡化模廠打造為新創科技基地，目前已有八家業者進駐，在提供水處理、水能源等領域，共同推動水利產業發展。

經濟部為確保我國水利公共工程品質提升與穩定，打造「水利新創科技研發及測試展示基地」，活化利用既有空間與資源，讓有需要的廠商與研究單位進駐使用，並能從中互相激盪，進一步讓技術獲得驗證與實測，以期台灣水利界能累積更多實力，目標朝向國際市場發展。

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官員指出，水利創新基地優先聚焦在智慧感測、水處理及水能源等領域，供國內有意願測試、驗證、客觀評估其設備成果的廠商作為研發、展示之平台，第一波共有八間廠商獲選進駐，並陸續開始於基地內進行相關研發測試。

舉例來說，精靈工匠科技能以含水量及溫度觀測地下水補助量；台禹監測科技則研發智慧型水體感測尺及鋪面透水性監測系統；在水處理方面，綠見方環淨科技開發了低耗能海水淡化設備，另外衛風科技研發了以蒸發技術機組，並以廢水零排放為目標。

在水能源部分，有自行設計開發風力、水力發電機組之主典興業股份有限公司；也有開發透水透氣「JW生態工法」之齊祥工程，囊括多種水利領域產業廠商。

經濟部表示，後續將持續推動水務物聯網技術、防災技術、給水與供水管理技術、水資源與能源整合技術等，除技術開發提升服務效能外，更期待技術產業化及鼓勵企業從事水利技術創新及產業加值應用。