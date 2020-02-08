　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

海水淡化廠變身新創基地　經部攜手業界搶攻水利商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部打造「水利新創科技研發及測試展示基地」，讓有需要的廠商與研究單位進駐使用，以期台灣水利界能累積更多實力，目標朝向國際市場發展。（圖／經濟部提供）

▲經濟部打造「水利新創科技研發及測試展示基地」，讓有需要的廠商與研究單位進駐使用，以期台灣水利界能累積更多實力，目標朝向國際市場發展。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

為鼓勵水利產業廠商投入設備升級及技術研發，經濟部水利署將位於新竹的海水淡化模廠打造為新創科技基地，目前已有八家業者進駐，在提供水處理、水能源等領域，共同推動水利產業發展。

經濟部為確保我國水利公共工程品質提升與穩定，打造「水利新創科技研發及測試展示基地」，活化利用既有空間與資源，讓有需要的廠商與研究單位進駐使用，並能從中互相激盪，進一步讓技術獲得驗證與實測，以期台灣水利界能累積更多實力，目標朝向國際市場發展。

請繼續往下閱讀...

官員指出，水利創新基地優先聚焦在智慧感測、水處理及水能源等領域，供國內有意願測試、驗證、客觀評估其設備成果的廠商作為研發、展示之平台，第一波共有八間廠商獲選進駐，並陸續開始於基地內進行相關研發測試。

舉例來說，精靈工匠科技能以含水量及溫度觀測地下水補助量；台禹監測科技則研發智慧型水體感測尺及鋪面透水性監測系統；在水處理方面，綠見方環淨科技開發了低耗能海水淡化設備，另外衛風科技研發了以蒸發技術機組，並以廢水零排放為目標。

在水能源部分，有自行設計開發風力、水力發電機組之主典興業股份有限公司；也有開發透水透氣「JW生態工法」之齊祥工程，囊括多種水利領域產業廠商。

經濟部表示，後續將持續推動水務物聯網技術、防災技術、給水與供水管理技術、水資源與能源整合技術等，除技術開發提升服務效能外，更期待技術產業化及鼓勵企業從事水利技術創新及產業加值應用。

ET快訊
雷神山醫院「萬人食堂」脫口罩狂扒飯　陸網感動：打不倒的中國人
寶瓶星號1船員有武漢旅遊史！送驗128位　預計晚上9點出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

防疫禁飛令衝擊　長榮航空：10日起兩岸航線只保留五航點

防疫禁飛令衝擊　長榮航空：10日起兩岸航線只保留五航點

口罩荒引發尿布、衛生紙之亂？經濟部發文回應了

口罩出口禁令恐再延　經濟部：日產能拚千萬片三月上線

口罩和衛生紙互搶原料？經濟部發文澄清了

台積電去年專利申請首度突破千件　名列國內百大冠軍

工具機、機械業者助攻口罩產線　經部：半年工期一個月完工「不可能的任務！」

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

加油再等等！專家預估下周油價大降九角「九二汽油回到25元」

看好美國市場利基　陽明海運開闢東地中海往返美東新航線

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

外傳客戶要求提前復工生產　鴻海今提5點聲明駁斥

海水淡化廠變身新創基地　經部攜手業界搶攻水利商機

Google與Facebook放棄香港　重啟台灣、菲律賓海底電纜

投資人心臟要強！武漢肺炎影響持續　分析師預期台股將時常百點震盪

趁著口罩之亂　Whoscall：詐騙電話假冒健保局鎖卡騙個資

找工作兼顧防疫！　勞動部提供120萬個線上職缺

勞動部：2月15日為補班日　雇主無須加給勞工加班費

有效、即時處理授權費爭議　「有線電視強制仲裁」列優先法案

聯發科Q1季減最差達雙位數　全年毛利率維持「4」字頭

授權費爭議越談滾越大！東森、緯來13頻道最後通碟21日斷訊「北都」

日職／爭取游擊先發！北條史也致勝彈　阪神擊退中日

鑽石公主號「乘客隔離4天情緒崩潰」　閃荒唐想法：是不是被確診就能下船？

野生大貓熊連2晚「借宿豬籠」　屋主：在家防疫養大寵物

猿戰石垣島／劉昱言唯一沒失分　感謝林敬民低潮拉一把

吃飽想瞇一下！　回房間見貼心貓「先暖被」...只露一顆頭萌翻

LEXUS印度專屬工廠正式啟用！首款現地生產新車ES300h上市

搶暖爐輸給老婆！　角落法鬥失神「老司機自摸」笑翻網

許光漢濕身脫了！《想見你》衝結局「秀Man肌」放送福利

一人獨享薑母鴨！台中新開平價火鍋　還有超特別「檸檬奶香鍋」

想挽回前女友…裝GPS掌握行蹤！再騙上車強行挺進　扯男喊：讓你無法忘記我

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

財經熱門新聞

口罩新產線衝衝衝　經部：半年工期一個月完工「不可能的任務！」

阿土伯：證所稅不要、證交稅減半

東森、緯來13頻道21日斷訊「北都」

影／台股該危機入市？　分析師建議可留意低本益比受惠股

Google與Facebook放棄香港　重啟台灣、菲律賓海底電纜

HTC新手機黃斑瑕疵　宏達電說明

聯發科Q1季減最差達雙位數

大樂透開獎　春節大紅包最後機會

「有線電視強制仲裁」列優先法案

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

美股道瓊下挫200點　終止4天漲勢

富士康致信深圳廠員工10日暫不回廠　鴻海聲明：配合做好安全復工準備

更多熱門

相關新聞

口罩荒引發尿布、衛生紙之亂？經濟部發文回應了

口罩荒引發尿布、衛生紙之亂？經濟部發文回應了

武漢肺炎疫情延燒，防疫全民動起來，Line群組瘋傳國內趕工做口罩，所以做衛生紙與尿布的原物料不夠，引發新一波搶購熱潮；對此，經濟部發文澄清表示，尿布與衛生棉的主要材料是「水針不織布」，供應完全正常，經濟部已與國內衛生棉及紙尿褲主要生產業者聯繫，都有庫存因應國內需求。

口罩出口禁令恐再延　經濟部：日產能拚千萬片三月上線

口罩出口禁令恐再延　經濟部：日產能拚千萬片三月上線

口罩和衛生紙互搶原料？經濟部發文澄清了

口罩和衛生紙互搶原料？經濟部發文澄清了

台積電去年專利申請首度突破千件　名列國內百大冠軍

台積電去年專利申請首度突破千件　名列國內百大冠軍

口罩新產線衝衝衝　經部：半年工期一個月完工「不可能的任務！」

口罩新產線衝衝衝　經部：半年工期一個月完工「不可能的任務！」

關鍵字：

經濟部水利

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面