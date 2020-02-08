鑽石公主號「乘客隔離4天情緒崩潰」　閃荒唐想法：是不是被確診就能下船？

▲「鑽石公主號」乘客開始出現情緒躁動。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

已經停在日本橫濱港口4天的「鑽石公主號」上面有3711名乘客與船員正在進行隔離，自被驗出一名80歲的老翁遊客確診為武漢肺炎後，整艘船進入警戒狀態，至今確診速度瘋狂攀升，讓外界相當擔憂，船上仍在隔離的遊客也開始出現情緒不穩定的狀況。

根據《Businessinsider》報導，鑽石公主號船上的確診人數越來越多，並且立即被送下船到神奈川的醫療單位進行隔離，一對美國佛羅里達州的老夫妻，因為保險公司不願意安排撤離，除非客人出現確診，讓這對老夫妻得持續待在遊輪上。69歲的范納（Vana Mendizabal）就表示，自己的耐心跟情緒已經被消磨到最高點，但美國官員卻遲遲沒有撤離的政策計劃。

范納表示，自己跟丈夫已經快要沒有衣物可以換洗，耐心耗盡卻沒有辦法，更因此萌生出「是不是得到確診就可以下船了？」的荒唐想法。范納表示，自己嘗試聯繫過國務院，在船艙內呼吸的還是中央空調，完全不是一個適合隔離的環境。

此外，范納也表示，不少人擔心家裡、家人也擔心，甚至有人得知自己母親過世，卻在船上隔離心情非常沉重。然而美國國務院表示，官員正在注意遊輪情況，如果隔離結束，就會用商用客機帶國人返國，並且不需要接受另外的隔離。

另外一名57歲的美籍旅客史密斯（Matthew Smith）則樂觀表示，不要刻意去想時間，就會過的很快，他更在推特上放出自己的隔離生活分享，許多網友也前去加油打氣。