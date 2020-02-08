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Google與Facebook放棄香港　重啟台灣、菲律賓海底電纜

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▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲GOOGLE。（圖／路透社）

記者余弦妙／綜合報導

Google和Facebook 原定建設香港至美國的跨太平洋海底電纜 PLCN（ Pacific Light Cable Network ），但至今工程已完成仍未獲批文。據了解，是因美國憂慮國家安全問題，聯邦通信委員會（ FCC ）遲遲未放行。最新消息稱， Google 和 Facebook 打算放棄從香港上岸，分別改在台灣和菲律賓登陸。

根據外媒報導，PLCN在2017年公布計畫，預計由香港深水灣出海，橫跨太平洋直達美國加州洛杉磯，全長超過1萬2,800公里，規劃容量120Tbps。無論長度和容量都是海底電纜的新記錄。本來打算2019 年啟用，但工程完成後仍未獲FCC發出經營許可。

請繼續往下閱讀...

其實，在PLCN工程開始不久之後，即2017年12月，中國的鵬博士電訊傳媒集團即以9,000萬美元收購 PLDC的93%股份。鵬博士電訊為中國第四大電訊公司，也是當地最大民營數據中心經營者。該公司亦參與政府項目，如北京公安的監控網絡。據Techcrunch報道，鵬博士與華為合作緊密，正是FCC憂慮原因。

但根據目前最新消息指出，Google和Facebook在上月底向FCC提出改建PLCN申請。Google將所擁有的一條光纖海纜轉至台灣登陸，Facebook的一條則在菲律賓上岸，這兩間公司採用自建的設備連接海纜，在美國登岸後直駁數據中心，其他公司無法存取。

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