官方名稱還在想　WHO：避免用「中國」、「武漢」形容病毒！

▲WHO新興傳染病部門負責人范柯霍夫。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

2019新型冠狀病毒又被稱為「武漢肺炎」，不過世界衛生組織（WHO）7日在記者會表示，為了避免汙名化武漢市，目前正謹慎替此種病毒正式命名，預計未來幾天將公布最終的官方名稱。

《法新社》報導，WHO在給予新型冠狀病毒正式名稱方面顯得謹慎，此舉旨在避免汙名化武漢市或中國民眾。WHO新興傳染病部門負責人范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）7日告訴執行委員會，替此種病毒提供一個臨時的名稱非常重要，這樣就不會有地名與其連結在一起，「我確定你們都看到許多媒體仍用武漢或中國來形容，我們想確保不要有污名。」

目前，此種疾病的臨時官方名稱是「2019-nCoV急性呼吸道疾病」（2019-nCoV acute respiratory disease），2019是指病毒在去年12月31日首次被發現，nCoV則代表「新型冠狀病毒」。正式的官方名稱可能會在幾天內公布，還得交由「國際病毒分類委員會」（ICTV）的專家決定。

WHO全球傳染病預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）本周表示，使用地名會帶來不必要的負擔。事實上，像是「中東呼吸症候群冠狀病毒」（Middle East Respiratory Syndrome）或是西班牙流感（Spanish flu）的說法也該避免，因為這會造成地區與族群的汙名化。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）認為，所有人都有責任，必須確保疾病的命名不會造成汙名，根據種族來進行描述是完全不可接受的。該組織還指出，有些情況若使用動物來命名，可能會帶來混淆，就像H1N1普遍被稱為「豬流感」，結果嚴重影響豬肉產業，且該種疾病實際上也是由人傳染，並非由豬隻傳播。