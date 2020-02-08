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研究：武漢肺炎初期　單一醫院40醫護被患者傳染

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▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲ 成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

文／中央社

一項新研究發現， 今年一月，中國湖北省武漢市單單一家醫院就有40名醫護人員被患者傳染2019新型冠狀病毒，凸顯第一線防疫及醫護人員在這場漸趨嚴重的疫情中蒙受的風險。

法新社報導，根據武漢大學中南醫院醫師撰寫的報告，推測其中一名收治在外科部門的病患就傳染了10名醫護人員。這份報告今天刊登在「美國醫學會期刊」（JAMA）。

這個例子凸顯疫情初期在醫院內部的高風險程度， 即使整體上，目前評估每名患者平均會把病毒傳染給2.2人。

英國南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生專家海德（Michael Head）回覆英國科學媒體中心（Science Media Centre）時表示：「若研究結果為真，就證實某些患者的傳染力可能比其他人強很多 ，這在處理他們的病情上就會造成更多困難。」

研究還提到，17名因其他病症住院的患者也感染了新型冠狀病毒。從1月1日到28日這段時間內，總共138名患者感染，與醫院有關的傳染占所有病例數的41%。

這項研究顯示，被感染的40名醫護人員中，有31人負責普通病房，7人在急診部門，2人在加護病房工作。

34歲的中國籍醫師李文亮去年底針對新型冠狀病毒向同儕示警，卻因「散布謠言」而被懲處，他自己後來也感染這種病毒，於北京時間7日凌晨確定病逝，在中國掀起廣泛哀悼及公憤，因為他是最早提出警訊的專業醫護人員。他逝世的消息傳出數小時後，這份報告就公諸於世。（譯者：曾依璇／核稿：張曉雯）

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