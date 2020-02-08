投資人心臟要強！武漢肺炎影響持續　分析師預期台股將時常百點震盪

▲ 台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

武漢疫情的憂慮讓股市陷入大幅震盪，台股本周波動劇烈，漲跌點都在百點上下，面對這樣的走勢，不僅投資人心臟要強，也更期待何時可以趨穩，分析師指出，台股短線上要持穩，並回歸基本面觀察並不容易，在一、兩個月之間，會很常出現百點震盪。

分析師表示，大家對武漢疫情還是有擔憂，恐慌沒辦法在亞洲區這麼快緩和。尤其在主要疫區的中國大陸，更是全球生產消費大國，根據國發會數據，中國大陸2003年GDP佔全球4%左右，2019年則達到16%，代表中國消費力道對全球經濟影響力擴大；疫情對中國大陸消費力產生衝擊，而若大陸消費情況不好，也會對全球經濟帶來衝擊，更讓投資人對經濟前景產生疑慮。

請繼續往下閱讀...

對於台股是否能夠轉趨平穩，分析師表示，短期應該不容易。目前漲的個股都是防疫概念，其他企業現在就算營收再好，大家也還是擔心未來會不會受到疫情影響，因此短期要靠基本面觀察，或是跟美股一樣創歷史新高並不容易。

不過美股創高對台股還是有部分激勵，並不會脫鉤太多。分析師指出，未來美股若有大型指標股帶頭衝，加上營收狀況正常，利多還是會反映在台股上；但短期肺炎擴散的情形還是很快，所以不容易完全靠基本面，至少在一、兩個月之間，會很常出現百點震盪。

分析師指出，之前預測的台股震盪區間多是在10,000~11,000點，現在依位階調高一點，約在11,000~12,000震盪。分析師建議，投資人短線可以設個停損點，在11,000左右停損或是個股停損點。