小心別上當！　Whoscall：詐騙集團利用口罩之亂騙取個資

▲詐騙集團利用口罩之亂進行詐騙。（圖／取自Whoscall臉書）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，政府為讓人人都有口罩可以用，實施口罩實名制，民眾需持健保卡到健保指定藥局購買口罩，詐騙集團看中民眾恐慌心態，趁機大行詐騙，根據Whoscall調查，最常見的詐騙手法，即是假冒健保局之名，行詐騙之實。

Whoscall表示，最近口罩之亂中，最常見的詐騙手法，就是假冒健保局之名，打電話給民眾謊稱：「健保卡被查出有不當使用情形，將被鎖卡，有疑問請撥9」。其次則是在社群網站上，聲稱可免費領取口罩，騙取民眾個資。短短幾天已有許多民眾反應接到相關詐騙來電。

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根據Whoscall統計，近期冒充健保局相關詐騙電話，有95%皆來自海外，其中又以捷克及香港為最大宗，提醒民眾接到海外來電，應保持高度警覺，健保局更不會以電話通知鎖卡，或要求按鍵轉接，為避免個人資料被盜，民眾若接到可疑來電，建議直接掛斷，再向健保局免費專線(0800-030598)求證，或撥打刑事局165反詐騙專線檢舉。



為了防範未然，民眾亦可直接在手機內安裝，刑事局165防詐騙官方合作App—Whoscall 。遇到詐騙來電，就會自動顯示「假冒健保局」、「疑似變造號碼」、「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」等，輕鬆辨識封鎖，同時也可以透過號碼反查功能，隨時查詢可疑號碼，避免受到詐騙滋擾。

Whoscall更指出，詐騙集團會不停變造號碼，甚或假冒正常號碼，藉此來降低民眾戒心，民眾也可以透過Whoscall的Android版本回報機制，在接到可疑來電時，主動回報，全民一起揪出詐騙不當行徑。

▼詐騙集團利用口罩之亂進行詐騙，點圖可放大。（圖／取自Whoscall臉書）