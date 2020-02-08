「受汙染的監獄」乘客曝鑽石公主號情況　老婆感染剩老公獨自隔離

▲「鑽石公主號」郵輪船上確診人數持續增加。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國一對夫妻日前搭上「鑽石公主號」郵輪，結果船隻因為出現確診患者而遭到隔離，35歲的麗貝卡（Rebecca Frasure）甚至感染2019新型冠狀病毒，留下她的丈夫在船上。還有美國籍的作者也在郵輪上，形容狀況就像是待在「被污染的監獄」。

CNN報導，美國籍的麗貝卡與丈夫肯特（Kent）搭乘「鑽石公主號」，這艘郵輪至今已出現累計64名確診患者，麗貝卡7日上午的檢驗結果也呈現陽性，她唯一的症狀只有咳嗽，必須立刻送醫治療。42歲的肯特沒有感染，只能獨自待在船上隔離。

麗貝卡離開郵輪前告訴CNN，最艱難的是情況相當未知，她不知道未來會如何，「太糟糕了，我從沒想過這會發生。」這艘郵輪停在橫濱外海，必須隔離到19日，昨（7）日一次新增41名確診患者，今（8）日再新增3名，加總之前的確診數，船上累計64人感染。

老婆確診後，肯特表示沒人前來消毒夫妻倆曾共用的房間。他悲觀認為，自己也感染病毒只是時間早晚的問題，此外，船上人員提供的訊息也很少，他與記者交談後才知道7日新增41名確診。

▲郵輪上確診的患者被送往醫院治療。（圖／路透）

美國作家庫特爾（Gay Courter）也待在「鑽石公主號」，是2600多名乘客之一，她形容郵輪就像受汙染的監獄。令人憂心的是，她與老公分別都已經75、77歲，是感染新型冠狀病毒的高危險族群，「我們在房間內並不安全！」

為了避免生病，庫特爾說她已聯繫保險公司，對方願意派出小船帶她離開。然而，美國與日本政府不會允許這個情況；日本衛生官員告訴CNN，任何想要離開鑽石公主號的乘客，都必須接受隔離的程序。

庫特爾認為，她可以接受病毒檢疫跟平安回到美國，目前她沒有不適，但很擔心船上循環的空氣會讓乘客生病，若她感染，很可能無法保命。她表示，美國政府可以把公民帶到沖繩的軍事基地，若是郵輪上還有這麼多名乘客，到時總統川普可能就要面對上千個美國確診病例。

事實上，陷入困境的不只有鑽石公主號，「威士特丹號」（Westerdam）郵輪也難以找到停靠的地點；來到香港，「世界夢號」（World Dream）郵輪則也處於隔離狀態，此前有8名乘客確診。

澳洲乘客霍爾斯特（David Holst）與妻子搭乘「威士特丹號」，他說船隻曾短暫停靠台灣的高雄，但台灣當局6日宣布不再允許國際郵輪停靠，後來也遭日方拒絕。霍爾斯特就像被當皮球一般踢來踢去，夫妻倆在旅途花費超過2萬美元，這幾天宛如一場噩夢，「沒有人想要我們。」

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