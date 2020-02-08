美國最後撤僑行動！2包機載300人返國　2人機上現肺炎症狀

▲ 美國2架武漢撤僑包機歸國。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒疫情在中國爆發，各國紛紛派包機撤離滯留武漢的僑民。美國6日再度派出二架包機撤僑，回程機上各出現一名有疑似症狀的患者，因此分別短暫停留加州及加拿大，接著才飛往目的地，很可能是美國國務院最後的撤僑包機。

《福斯新聞》報導，7日抵達美國的二架包機其中一架曾因出現疑似症狀者而短暫停留加州特拉維斯空軍基地（Travis AFB），稍晚才降落德州聖安東尼奧的拉克蘭空軍基地（Lackland AFB），待部分僑民下機後飛往內布拉斯加奧馬哈的艾波萊機場（OMA）。

飛機抵達拉克蘭空軍基地後，等待機上僑民的是身穿防護服的醫護人員，幫助他們下機及檢疫。目前還不清楚有多少人將在基地被隔離，也不確定飛機何時將再次起飛，載著剩下的70人前往內布拉斯加。所有僑民返美後都須接受為期14天的隔離，而這70人將被隔離在該州國民警衛隊的訓練基地。

此外，另一架飛機也曾因機上出現疑似症狀患者停留加拿大溫哥華，隨後才降落加州的特拉維斯空軍基地（Travis AFB）。機上乘客將與上周抵達的167名僑民一起在基地接受隔離，其中有5人出現疑似症狀，被送往當地2家醫院，包括2名兒童。

美國聯邦官員6日向《福斯新聞》指出，7日抵達的二架飛機合計約載回300人，很可能是國務院最後一次安排包機撤僑，「除了原訂6日起飛的航班以外，我們預計不會再增開航班。」

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