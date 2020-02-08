　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓堅稱0病例！韓媒：昨確診首例武漢肺炎　5人高燒身亡引恐慌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓診所針對武漢肺炎進行宣導。（圖／朝中社）

▲ 北韓診所針對武漢肺炎進行宣導。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

2019新型冠狀病毒已經在中國造成722人死亡，鄰國北韓疫情則眾說紛紜。南韓保守派媒體7日報導，北韓出現首起武漢肺炎確診病例，為一名曾赴中國旅遊的平壤女性；脫北者經營的《每日北韓》（DailyNK）則指出，已經有5人在醫院發燒身亡，推測病因就是武漢肺炎，但上述消息皆未獲平壤當局證實。

北韓為防止武漢肺炎入侵加強國境管理，1月禁止所有中國遊客入境，禁止外國外交官出入境，平壤的飯店及商家無限期暫停營業，更暫停與中國貿易，可能嚴重消耗北韓的外匯存底。領導人金正恩此前向中國國家主席習近平寄出慰問信及一筆捐款，被韓媒解讀為尋求中國對其嚴格管制的諒解。

▲▼北韓口罩工廠趕工。（圖／朝中社）

▲ 北韓口罩工廠加緊趕工。（圖／朝中社）

北韓官媒6日指出，國內目前沒有任何新型冠狀病毒確診病例。南韓《中央日報》7日則援引北韓消息人士說法報導，一名平壤市民赴中國返國後出現類似症狀，經北韓保健當局檢測確診。據稱平壤當局對此表示，曾與該名女子接觸的民眾全都在隔離中，目前沒有更多確診病例，但無法確定女子身分及發病至確診的時間點。

南韓《朝鮮日報》8日則指出，該名女子疑似自青島歸國後發病。該報也援引另一名消息人士說法報導，一名曾赴中國的北韓男子出現疑似症狀，檢測後確診。由於他就住在北韓許多高官居住的平壤中心區域，可能與官員有緊密接觸，平壤當局已經下達緊急警戒令，封鎖周邊地區，禁止一般民眾進出。但《朝中社》7日僅報導，「為防堵武漢肺炎擴散，中央緊急防疫指揮部各小組重新分配工作」，未提及國內疫情。

南韓《每日北韓》7日報導，在平壤的消息人士表示，北韓新義州和附近地區近來已有5人因發燒在醫院死亡，推測很有可能是染上武漢肺炎，「平壤當局已經下令新義州官員迅速處理屍體，並對外界保密。」

▲▼北韓公共運輸加強消毒。（圖／朝中社）

▲ 北韓加強消毒大眾交通工具。（圖／朝中社）

平安北道消息人士則向《每日北韓》指出，其中一人在1月底因感冒症狀到新義州一家醫院就醫，服用退燒藥及抗生素後病情持續惡化，最後不治身亡。2天後新義州另一家醫院2名出現高燒症狀的患者同樣在服用藥物後身亡，接著鄰近的義州郡一家醫院又有2名患者在2月初死亡，但目前無法確認他們的年齡、性別、職業及旅遊史。

《每日北韓》說明，以上5起病例雖未確診武漢肺炎，但仍引起北韓人民憂心，病毒可能已經入侵。北韓衛生單位官員此前表示，確實有出現發燒等感冒症狀的患者正隔離治療，但目前沒有確診病例。世界衛生組織（WHO）也尚未證實北韓任何武漢肺炎病例，但世衛數字來自北韓政府提交的報告，準確度可能有限。

《每日北韓》報導，2003年SARS疫情、2014年伊波拉病毒及2015年MERS爆發時，北韓官媒均有報導全球疫情及死亡案例，但未發布任何國內病例的報告。《朝鮮日報》指出，北韓對疫情保密一方面是出於慣例，一方面是為避免在早已因高壓經濟制裁苦不堪言的社會中引起動盪，威脅政權。

►北韓爆7人確診！　粉專駁斥：爆料那家媒體是叛逃者辦的

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
首批武漢台商又1人發燒38.2度送醫！共6人住院、3人待驗
陸網質疑「大陸有瘟疫，黃安就回台」　他曝原因怒槓酸民
大陸武漢肺炎確診飆至3萬4546例　廣東省即起列「一級疫區」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓堅稱0病例！韓媒：昨確診首例武漢肺炎　5人高燒身亡引恐慌

新加坡疫情「升級橙色警戒」　民眾飆超市掃空貨架…竟連保險套都缺貨！

防範武漢肺炎　皇家加勒比遊輪禁持中港澳護照登船！

鑽石公主號郵輪再增3名確診「國籍公布」　船上累計64人感染！

史亞平投書奧地利報紙　WHO不該排除台灣「讓政治凌駕防疫之上」

不斷更新／「鑽石公主號」再確診3例　日本國內累計89例

武漢肺炎疫情燒壞全球經濟　美股大跌277點

紐澤西郵輪乘客發燒　4人送醫24受檢

川普大讚習近平：中國對抗武漢肺炎相當專業

賴清德「華府突破性訪問」：行程不公開對台灣比較有益

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

外交部：WHO到底有什麼毛病？ 　質問台北地區說「要改幾次名字」

北韓堅稱0病例！韓媒：昨確診首例武漢肺炎　5人高燒身亡引恐慌

新加坡疫情「升級橙色警戒」　民眾飆超市掃空貨架…竟連保險套都缺貨！

防範武漢肺炎　皇家加勒比遊輪禁持中港澳護照登船！

鑽石公主號郵輪再增3名確診「國籍公布」　船上累計64人感染！

史亞平投書奧地利報紙　WHO不該排除台灣「讓政治凌駕防疫之上」

不斷更新／「鑽石公主號」再確診3例　日本國內累計89例

武漢肺炎疫情燒壞全球經濟　美股大跌277點

紐澤西郵輪乘客發燒　4人送醫24受檢

川普大讚習近平：中國對抗武漢肺炎相當專業

賴清德「華府突破性訪問」：行程不公開對台灣比較有益

高雄警吃薑母鴨後騎車拒酒測　派出所長連帶遭拔官

LINE Pay 和 LINE Pay 一卡通「差在哪？」　1張圖秒懂！

你在哪？網友收防疫簡訊心驚驚…陳時中「親身經歷」回應了

投資人心臟要強！武漢肺炎影響持續　分析師預期台股將時常百點震盪

玄彬口頭禪其實是保護色！「想和你生孩子」大膽告白有跡可循

王建民前皇家隊友　古巴重砲莫拉萊斯高掛球鞋

武漢肺炎防疫再升級　陸委會：2/10起暫停兩岸海運客運直航

Mini推出中置引擎新車？「輕量化雙座跑車」計畫有望復活

首批返台台商又1人發燒38.2度送醫！含確診共6人在院、3人待驗

寶瓶星號暫無發燒遊客　中午抵達基隆港進行檢疫

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

鑽石公主號再增3確診　國籍公布

起底武肺用藥瑞德西韋藥廠　跌股價滅C肝

歐8議員挺台 要求WHO改正錯置中國項下

川普：中國對抗武漢肺炎相當專業

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

哈佛學者：武漢肺炎再1個月達高峰

紐澤西郵輪乘客發燒　4人送醫24受檢

2國限日本入境！菅義偉：尊重這幾國易傳染

美國將投入1億美元　協助對抗武漢肺炎

賴清德：行程不公開對台灣比較有益

武漢肺炎影響　美股大跌277點

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

武漢肺炎SARS患者感嘆　學者估高峰期

明洞樂天百貨封館　確診患者曾來過

更多熱門

相關新聞

陸4部門：嚴懲對醫護吐口水、撕口罩！

陸4部門：嚴懲對醫護吐口水、撕口罩！

武漢肺炎疫情嚴峻，但涉及醫療的違法犯罪行為仍在發生。大陸四個部門7日聯合發布通知，對疫情防控期間的各類涉醫違法犯罪行為予以嚴厲查處、嚴厲打擊，快速審查批准逮捕、提起公訴，規範的行為包含：撕扯醫護人員的防護面具、向醫護人員吐口水、違規停放屍體，以及拒絕隔離等。

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：天下大亂

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：天下大亂

寶瓶星號11點抵基隆港　人員整備齊全待命

寶瓶星號11點抵基隆港　人員整備齊全待命

寶瓶星號今天有下船結果？陳時中盯全場

寶瓶星號今天有下船結果？陳時中盯全場

三陰感染者出現　醫：病毒隱匿性很強

三陰感染者出現　醫：病毒隱匿性很強

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面