他虐殺女友「再性侵殺害15歲女兒」　提詭異塑膠袋徘徊…竟怕到上吊輕生！

▲母女遭到勒斃殺害，手法相當殘忍。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

北愛爾蘭日前傳出一起滅門案，一名男子與婚外情的女子共築愛巢後，和女友的女兒一家三口住在一起，沒想到卻突然大開殺戒，不僅將女友殺死之後，性侵年僅15歲的女兒，完事後再將女孩殺掉。警方研判，男子可能驚覺自己犯下滔天大錯，所以最後男子也選擇上吊輕生，讓這齣命案最後僅能給家屬調查結果，卻無法得到正義的伸張。

根據英國《每日郵報》報導，史地爾（Russell Steele）過去和37歲女友吉賽兒（Giselle Marmon-Herrera）的婚外情遭到原配發現，兩人離婚後，史地爾與吉賽兒搬到北愛爾蘭居住，不久後吉賽兒的15歲女兒艾利森（Allison）也搬來同住，一家三口在鄰居眼中相當溫馨。

然而吉賽兒卻多次跟家人表示，史地爾有嚴重的控制欲，兩人時常為此爭吵，甚至會說到想要分手。2019年3月吉賽兒跟艾利森被人發現陳屍在公寓中，而警方不管怎樣都聯繫不上史地爾，認為案情並不單純，於是著手進行深入調查。

驗屍官麥克里斯肯（Joe McCrisken）發現，吉賽兒是受到外力窒息而死，而艾利森也是遭到勒斃死亡，他表示「這是調查生涯中，遇過最棘手的案件」；此外，吉賽兒所飼養的吉娃娃狗也被發現遭到殺害。麥克里斯也表示，艾利森除了遭到勒斃之外，下體也明顯遭到侵犯。

吉賽兒的姐姐表示，之前就曾聽說史地爾是個控制狂，前些日子兩人提到要分手。她認為這就是可能引爆殺機的原因。調查單位在發現母女倆的遺體不久後，也找到史地爾的遺體，卻疑似畏罪上吊身亡。最後看到史地爾鄰居表示，當時看到他手拿著袋子跟大塑膠袋，表情很不安甚至有些搖晃，「沒想到竟是犯下殺人案」。