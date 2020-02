李文亮確診武漢肺炎病逝　外媒關注「中國人聲援tag」內容震撼人心！

▲李文亮確診為武漢肺炎後,本月7日病逝。(圖/翻攝自李文亮頭條號)

記者陳亭伃/綜合報導

被稱為是武漢肺炎(新型冠狀病毒)的吹哨者「李文亮醫師」在拯救病患的過程中,不幸感染7日傳出病逝消息。然而在消息傳出後,外界開始要求中國政府公開李文亮醫師的死因與調查,網路上甚至出現一群支持李文亮的網友,特別以舉看板的方式表達訴求。

根據《CNN》報導,李文亮自2019年12月就發現新型冠狀病毒的存在,並將當時初步發現的病患隔離,在微信群組上表示「這款像是SARS的病毒正在萌芽,恐怕將造成極大的傳染」,卻沒想到遭到舉發,當地公安部門也關切訓誡要求不得傳播聳動的言論。

直到1月初武漢肺炎爆發,李文亮遭到病患感染,本月7日病逝,中間即傳出李文亮因為走漏消息,因此「被住院、被消失」的訊息,在他病逝消息傳出後,中國網友自發性出現聲援,紛紛PO出舉著看板的照片,而看板上則寫著「還我言論自由」、「要求真相」的語句,立刻引起外媒關注,並稱這是中國有史以來明顯要求言論自由的狀態。

此外,網路上也出現李文亮被要求簽署的訓誡書,並要求他「明白」言論將會造成恐慌,若不停止將會受到處置。《紐約時報》也指出,李文亮病逝引發中國網友的悲憤,許多人不顧貼文恐怕將會被洗掉,堅持要求中國政府徹查,並提出透明資訊,且要求政府部門給李文亮家屬致歉。

The two trending topics censored by Weibo tonight:



# Wuhan government owes Dr. Li Wenliang an apology #



# We want freedom of speech #



Both had tens of thousands of views before disappearing into this dark night. pic.twitter.com/LHEMsbn02I