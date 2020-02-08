不斷更新／「鑽石公主號」再確診3例　日本國內累計89例

▲鑽石公主號郵輪乘客寫下「藥品不足」。（圖／路透）



記者丁維瑀、吳美依／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

目前，停靠在日本的「鑽石公主號」郵輪今（8）日又再新增3名確診，使得船上確診數累計達64例。不過，日方昨日表示船上新增的確診數不會列入日本國內的通報人數，此舉符合WHO規範；因此船上的確診數未來會歸入哪個國籍，都還是未知數。另外，新加坡昨（7）日發布「橙色警戒」，等同把新型冠狀病毒的危險性列為SARS等級，也代表此種病毒嚴重也容易傳染。

【09：55】

越南衛生部今日表示，國內確認第13名新型冠狀病毒感染病例，患者為29歲女性，1月從武漢回到越南。

各國確診狀況如下：

東南亞：6國

新加坡：確診33例

馬來西亞：確診15例

越南：確診13例

泰國：確診25例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

東北亞：3國

日本：確診89例（扣除郵輪上的確診，WHO截至7日報告則列為25例）

北韓：傳聞7例

南韓：確診24例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

北美：2國

美國：確診12例

加拿大：確診5例

歐洲：9國

比利時：確診1例

德國：確診12例

西班牙：確診1例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

英國：確診2例

法國：確診6例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診5例