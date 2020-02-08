有效、即時處理授權費爭議　「有線電視強制仲裁」列優先法案



▲若宇法律文教基金會與有澤法律事務所共同7日主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC代理主委陳耀祥發表專題報告（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC代理主委陳耀祥7日表示，有線電視授權費爭議不斷、申請調處案大增，對NCC而言已是疲於奔命，為有效、即時處理問題，修改有廣法第55條加入「有線電視強制仲裁法案」，已列為立法院最新這個會期的NCC優先推動法案；NCC在即將發布的廣電政策白皮書中，也將有線電視授權費爭議的問題列為優先政策。



陳耀祥7日出席若宇法律文教基金會與有澤法律事務所共同主辦的「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，並發表專題報告頻道上下架之紛爭與解決機制。

他表示，這個問題存在好幾十年，不能寄望一次修法就能解決問題，是希望有解決問題的機制出現。雖然是參照加拿大立法案例，但相對全世界而，各國沒有像台灣這樣，系統跟頻道，尤其是頻道代商之間，這種上、下架的問題這麼多，調處這麼多，且戰且走、四處打來打去，還能夠繼續維持下去，這種情況很少。NCC希望可以比較好的方式去解決問題。

目前NCC解決爭議的依據，主要是根據有線廣播電視法第55條，針對系統經營者跟頻道供應業，關於頻道播送、授權條件、訂戶數認定的爭議，可以向NCC申請調處，調處不成可進行訴訟。





▲若宇法律文教基金會與有澤法律事務所7日主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC代理主委陳耀祥(右2)、方瑋晨律師(左2)分別擔任報告人，NCC前副主委翁柏宗(中)擔任與談人。有澤法律事務所主持律師楊大德律師(右)主持座談（圖／記者陳世昌攝）

NCC自105修法可以調處授權爭議以來，到108年受理系統、頻道之間授權爭議調處96件，可以說是越調越多，只有2案調處成立。

成功率這麼低，為何業者喜歡用調處？陳耀祥表示，業者在這個賽局裡面，可以利用調處來爭取時間，用調處去處理紛爭，讓調處案大增，對NCC而言就是疲於奔命，所以NCC集思廣益，有沒有可能找出解決問題的方法。

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他還認為，頻道代理商在法律裡沒有比較明確的規範，但又扮演非常重要的角色；在台灣很特別的是，的頻道代理商，有的也是系統經營者，或是系統經營者的關係企業，或是策略夥伴，使得事情非常複雜。

在調處過程NCC發現，不僅曠日費時，還無法有效有效處理問題，現在還有業者把調處當做競爭策略、手段，如果NCC不積極處理，就有可能影響消費者權益。

現在的法令是有爭議就進行調處，調處不成就法律訴訟，如果不處理，大家就且戰且走沒辦法解決，越拖越久好幾年。最後的考量認為，仲裁機制的引進是有必要的，可以有效、即時處理。