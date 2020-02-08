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找工作兼顧防疫！　勞動部提供120萬個線上職缺

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

隨著年後轉職潮的來臨，2020開春將進入第一波求職旺季，考量新型冠狀病毒肺炎疫情，勞動部鼓勵有求職、求才需求的民眾，可多加利用「台灣就業通」網站及0800-777-888免付費服務專線，不出門也能獲得多元服務。

勞動部表示，「台灣就業通」網站集結了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，還提供線上免費職涯測評工具，以及「Jobooks工作百科」的職業介紹資訊，讓民眾在家即可透過一站式的服務，了解自我職業性向、認識職業世界及各種政府服務資源，進而搜尋合適的工作機會，讓求職、轉職更順利。

請繼續往下閱讀...

經統計，「台灣就業通」網站每年受理求職民眾登錄約70萬份履歷，並結合企業提供約120萬個工作機會，有豐富的人才及職缺可供選擇。

另外，勞動部指出，對於想請領失業給付的勞工，依就業保險法規定，須親自至公立就業服務機構申辦失業認定，如遇傷病暫時無法親自申辦時，可於非自願離職後2年申辦資格期限內，再前往辦理。

對於已領到失業給付，勞動部說，依規定應每月親自至公立就業服務機構申辦失業再認定，才能繼續請領失業給付的勞工，如因接受傷病診療或醫囑需休養而暫時不便親自申辦時，仍可於領到前次失業給付後的2年內，再前往辦理，或可出示醫療機構開立的診療證明文件及書面陳述理由，委託他人辦理。

此外，勞動部提醒，對於仍需前往公立就業服務據點辦理求職、求才的民眾，也可預先上「台灣就業通」網站填寫履歷或職缺資料，以減少現場等待及填寫資料的時間。

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