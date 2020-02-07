　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

聯發科Q1季減最差達雙位數　全年毛利率維持「4」字頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼聯發科天璣1000 。（圖／記者周康玉攝）

▲聯發科經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（7）日釋出今年第一季財務預測，預估第一季營收預估在550億~602億之間，約季減7%到15%，優於部分市場預期，約年增4%到14%；營業毛利率預估維持在42%水準之上，正負1.5個百分點之間；含員工分紅之營業費用率預估為34.5%，正負誤差在2個百分點。

展望第一季，新型冠狀病毒事件仍在發展中，蔡力行表示，儘管短期需求有不確定性，但既有多元的產品線布局，讓第一季的營收與毛利率仍皆可較去年同期穩健成長。以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億之間，季減約7%到15%，年增加4%到14%。營業毛利率預估為42%；營業費用率預估為34.5%。

展望今年，聯發科執行長蔡力行表示，儘管總體經濟存在不確定性，藉由均衡的產品與業務布局，以及來自 5G、客製化晶片及車用電子等新領域的營收動能，仍是成長的一年。來自新領域營收占比將超過 15%，優於一年前預估的10%。

請繼續往下閱讀...

蔡力行表示，在追求獲利成長（profitable growth）同時，中期目標是在拓展營收的同時持續提升獲利率。去年毛利率已超過40%的目標，考量產品組合變動，預期短期毛利率穩定維持在目前水準。在營業費用方面，將以與去年相近的幅度謹慎投資，透過內部資源配置與有紀律的投資，預期將可見到健康的營業槓桿效益（operating leverage）。

ET快訊
一男一女隔離外出「溜搭3小時」才回家！台北市府抓到開罰了
快訊／深圳實施封城！　確診病例樓將14天「硬隔離」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

有效、即時處理授權費爭議　「有線電視強制仲裁」列優先法案

聯發科Q1季減最差達雙位數　全年毛利率維持「4」字頭

授權費爭議越談滾越大！東森、緯來13頻道最後通碟21日斷訊「北都」

美國就業表現強勁…美股道瓊開盤仍下挫200點　終止連續4天漲勢

聯發科5G單晶片各種價格帶做足準備　大眾型產品Q3亮相

最後一天！春節大紅包「7700萬」一次發完　大樂透3.6億號碼開出

富士康致信深圳廠員工10日暫不回廠　鴻海聲明：配合做好安全復工準備

影／台股該危機入市？　分析師建議可留意低本益比受惠股

武漢肺炎疫情干擾　財部：今年出口 審慎不悲觀

防疫禁飛令衝擊　長榮航空：10日起兩岸航線只保留五航點

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

外交部：WHO到底有什麼毛病？ 　質問台北地區說「要改幾次名字」

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

蘇怒轟武漢台商包機「完全走樣」　下不為例！未來國人返台弱勢優先

有效、即時處理授權費爭議　「有線電視強制仲裁」列優先法案

聯發科Q1季減最差達雙位數　全年毛利率維持「4」字頭

授權費爭議越談滾越大！東森、緯來13頻道最後通碟21日斷訊「北都」

美國就業表現強勁…美股道瓊開盤仍下挫200點　終止連續4天漲勢

聯發科5G單晶片各種價格帶做足準備　大眾型產品Q3亮相

最後一天！春節大紅包「7700萬」一次發完　大樂透3.6億號碼開出

富士康致信深圳廠員工10日暫不回廠　鴻海聲明：配合做好安全復工準備

影／台股該危機入市？　分析師建議可留意低本益比受惠股

武漢肺炎疫情干擾　財部：今年出口 審慎不悲觀

防疫禁飛令衝擊　長榮航空：10日起兩岸航線只保留五航點

蕾菈深夜辣秀巨球！　細帶緊身背心「深溝、雙峰」包不住…網：精神都來了

台北體育局粉專遭盜！A片「8連發」超母湯　網傻：運動囉

紀念永遠的黑曼巴！Kobe公仔套裝重現招牌灌籃姿勢＋雙背號

嘉南大圳文獻史料整理與應用簽署合作　黃偉哲：讓國人認識陪伴台南百年水利系統

黃創夏痛罵KMT「被阿米巴原蟲攻佔」：噁心，沒救了！

《還珠》爾康豪捐「一萬公斤的米」助武漢！　陸網狂讚：真的實用

上海祭出防疫新招：隱瞞病史、逃避隔離　列入社會信用失信名單

不顧咳嗽狂揪牌咖摸幾圈...多人中標！政府沒收全鄉600多張「1條」

米希亞《歌手2020》唱「醫療神劇」主題曲！　飆嗓網淚崩：有了活下去的勇氣

乱彈阿翔舒壓放空　迷戀「粉紅控」怪僻意外曝光

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

財經熱門新聞

東森、緯來13頻道21日斷訊「北都」

阿土伯：證所稅不要、證交稅減半

聯發科Q1季減最差達雙位數

美股道瓊下挫200點　終止4天漲勢

富士康致信深圳廠員工10日暫不回廠　鴻海聲明：配合做好安全復工準備

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

聯發科5G大眾型產品Q3亮相

大樂透開獎　春節大紅包最後機會

HTC新手機黃斑瑕疵　宏達電說明

防疫禁飛令衝擊　長榮航空：10日起兩岸航線只保留五航點

「有線電視強制仲裁」列優先法案

鴻海導入口罩生產線　2月底日產200萬片

更多熱門

相關新聞

聯發科5G大眾型產品Q3亮相

聯發科5G大眾型產品Q3亮相

聯發科（2454）去年第4季和去年全年交出亮眼成績單，除了去年底推出旗艦型5G智慧手機單晶片外，聯發科在5G市場的各種價格帶做足準備。聯發科執行長蔡力行今（7）日表示，搭載天璣1000與800系列的，終端手機，將分別於今年第一季及第二季問世；第三季更將針對量大的大眾市場推出5G新產品。

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

聯發科Q4毛利率創三年來新高

聯發科Q4毛利率創三年來新高

國巨1月營收力守33億元、月增1%

國巨1月營收力守33億元、月增1%

農委會主委陳吉仲下鄉台東

農委會主委陳吉仲下鄉台東

關鍵字：

聯發科5GSoC單晶片武漢疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

男醫生「隱瞞病情」接診...遭吊銷執照

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

北部疫情地點曝！一招教你「google地圖」查詢

陸質疑包機台商染疫造假！陳時中回應

成都市深夜封村了　民眾進入嚴管

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更多

最夯影音

更多
藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的
台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面