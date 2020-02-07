聯發科Q1季減最差達雙位數　全年毛利率維持「4」字頭

▲聯發科經營團隊。（圖／資料照）



記者周康玉／台北報導

聯發科今（7）日釋出今年第一季財務預測，預估第一季營收預估在550億~602億之間，約季減7%到15%，優於部分市場預期，約年增4%到14%；營業毛利率預估維持在42%水準之上，正負1.5個百分點之間；含員工分紅之營業費用率預估為34.5%，正負誤差在2個百分點。

展望第一季，新型冠狀病毒事件仍在發展中，蔡力行表示，儘管短期需求有不確定性，但既有多元的產品線布局，讓第一季的營收與毛利率仍皆可較去年同期穩健成長。以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億之間，季減約7%到15%，年增加4%到14%。營業毛利率預估為42%；營業費用率預估為34.5%。

展望今年，聯發科執行長蔡力行表示，儘管總體經濟存在不確定性，藉由均衡的產品與業務布局，以及來自 5G、客製化晶片及車用電子等新領域的營收動能，仍是成長的一年。來自新領域營收占比將超過 15%，優於一年前預估的10%。

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蔡力行表示，在追求獲利成長（profitable growth）同時，中期目標是在拓展營收的同時持續提升獲利率。去年毛利率已超過40%的目標，考量產品組合變動，預期短期毛利率穩定維持在目前水準。在營業費用方面，將以與去年相近的幅度謹慎投資，透過內部資源配置與有紀律的投資，預期將可見到健康的營業槓桿效益（operating leverage）。