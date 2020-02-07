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授權費爭議越談滾越大！東森、緯來13頻道最後通碟21日斷訊「北都」

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▲▼富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）
▲「北都有線電視」在過年後再上演授權費爭議斷訊風波（圖／網友提供）

記者陳世昌／台北報導

頻道代理商大享與北都數位有線電視7日的頻道授權費爭議無法取得共識調處失敗，大享主張，將自2月21日零時起，停止所代理13個頻道訊號予北都(斷訊)。北都則認為，大享所提109年授權費用需為15萬戶之報價才願意與北都公司洽談合約，此舉已達MG15，顯然有差別待遇，北都公司將向公平會檢舉。

NCC代理主委陳耀祥7日下午在若宇法律文教基金會、有澤法律事務所主辦的「頻道上下架之紛爭與解決機制」研討會中做專題發表，針對北都、大享的斷訊風波，表示現在全民是防疫期間，NCC都要徵用頻道了，防疫期間最好不要斷訊，萬一造成防疫漏洞，大家都承擔不起！

▲▼財團法人若宇法律文教基金會與有澤法律事務所共同於2020年2月7日(五)主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC代理主委陳耀祥發表專題報告。（圖／記者陳世昌攝）
▲財團法人若宇法律文教基金會與有澤法律事務所2月7日(五)主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC代理主委陳耀祥發表專題報告。（圖／記者陳世昌攝）

因授權費爭議一直無共識，東森、緯來13頻道原擬於農曆年前要對北都「斷訊」，有10萬戶家庭會受影響，但NCC道德勸說、行政指導之後，斷訊延至過年後，由雙方再針對109新的一年授權費重啟調處。不料過年後雙方第一次調處會就破局，且雙方開出的條件差距更大，跟本談不下去。

7日的調處會是由郭文忠委員主持，大享主張：大享公司要求北都公司先清償自107年起積欠授權費用，再協商109年度授權貨用。大享將給予北都公司所代理頻道之下架同意書，請北都公司於收到下架同意書後，一個星期內向主管機關提出營運計畫之頻道變更申請程序。否則大享公司將於109年2月21日零時起,停止所代理之頻道訊號予北都。

▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲北都數位有線電視去年10月曾出現斷訊危機。（圖／網友提供）

北都則主張：針對大享公司授權費用的争議，北都公司將會與大享公司繼續積極洽談。針對107-108年度之頻道授權費用已向士林地方法院提存。前揭頻道費用授權爭議刻正進入訴訟，然而大享公司於會中所提供109年授權費用為15萬戶之報價,才願意與北都公司洽談合約，顯然對北都公司有差別待遇，北都公司將向公平會檢舉。

北都斷訊風波中的13個頻道

緯來6頻道
緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來絲合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

東森7頻道
東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森能劇台

NCC代理主委陳耀祥透露，NCC面對授權爭議調處覺得非常無奈，因為沒法辦法用法律去規範，只能用機制去處理，面對爭議還是會調處先行，調處期間不得斷訊，至少從消費者角度來看，這是一個比較好的規範，消費者權益與市場秩序是我們最在意的，業者要怎麼討論就去討論，有一定結果之後，NCC很樂意協助處理；如果雙方沒辦法有明確處理方式，NCC會盡所有可能的政策工具、法律工具來處理。

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