聯發科5G單晶片各種價格帶做足準備　大眾型產品Q3亮相

▲聯發科執行長蔡力行。（圖／資料照）



記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）去年第4季和去年全年交出亮眼成績單，除了去年底推出旗艦型5G智慧手機單晶片（SoC）外，聯發科在5G市場的各種價格帶做足準備。聯發科執行長蔡力行今（7）日表示，搭載天璣1000與800系列的，終端手機，將分別於今年第一季及第二季問世；第三季更將針對量大的大眾市場推出5G新產品。

聯發科去年第4季合併營收為647.8億元，因進入消費性電子淡季，需求下降季減3.7%，但因為手機銷售額比前年好，因此年增6.3%；合併營業利益為62.26億元，季減11.4%，年增61.7%；合併淨利為63.83億元，季減7.5%，年增56%；每股盈餘為4.03元，低於上季的4.38元，遠高於前年的2.63元。去（2019）年全年營收達2,462.22億元，合併毛利率為41.9%，較前年增加3.4個百分點；合併營業利益為225.67億元，較前年增加39.5%，每股盈餘為14.69元，優於前年的13.26元。

聯發科去年第4季三大產品線營收比重維持三分天下，行動運算平台（包含智慧型手機與平板電腦）營收占比約37%~42%，成長型產品（物聯網、電源管理、客製化晶片）占30%~35%，智慧家庭及其他產品（主要是電視與其它傳統消費性電子）占26%~31%。

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行動運算平台方面，蔡力行表示，第四季營收占比約37%~42%；其中，5G晶片天璣1000去年12月小量出貨，預期2020年將逐漸放量。

然而聯發科在4G智慧型手機產品仍多有著墨，蔡力行表示，4G是一個長尾（long-tailed）市場，以聯發科在中國大陸及其他市場的優勢將可持續，繼續提高市佔率，為今年奠定良好的基礎。

蔡力行表示，隨著全球逐步建置5G，預估今年全球5G手機約1.7億至2億台，中國大陸市場就占1億到1.2億台；搭載聯發科晶片的手機除了中國大陸外，也分別會在南韓、歐洲與美國上市。

產品方面，聯發科的5G SoC解決方案支持各價格帶的手機。蔡力行表示，搭載天璣1000和800系列的終端手機，將分別於今年第一季及第二季問世。第三季更將針對量大的大眾市場推出5G新產品。

▼聯發科天璣800 於CES亮相。（圖／業者提供）

5G單晶片除了智慧手機外，聯發科於去年宣布和Intel合作5G筆電開發進度外，蔡力行表示，除了筆電，毫米波解決方案也將在今年和明（2021）年的終端產品做好準備。

成長型產品方面，蔡力行表示，成長型產品於過去連續幾年皆有雙位數成長。聯發科在去年與全球客戶合作推出了數款帶屏音箱，同時也在WiFi與藍芽TWS市場有很好的表現；電源管理晶片主要受惠跨平台採用；客製化晶片則是跨入企業級市場，第一個專案已成功進入量產，今年將陸續有其他專案進入量產。

展望未來，蔡力行表示，透過聯發科擁有的豐富及堅強的矽智財（IP）組合，公司有信心持續推動AIoT、電源管理、客製化晶片及車用電子在全球市場上中長期的成長。

智慧家庭及其他產品方面，蔡力行表示，這類產品多處於相對成熟的市場,第四季隨季節性需求下降。在電視晶片方面，持續整合如 AI、語音控制與無線連接等新技術，旗艦晶片S900已於去（2019）年底出貨，預期將維持市場領先地位。