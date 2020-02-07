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起底武漢肺炎用藥「瑞德西韋」藥廠　消滅C肝卻成為投資客噩夢！

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎用藥「瑞德西韋」的研發藥廠吉利德科學公司被起底。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）的實驗藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），有機會成為2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的治療藥物，大陸網友起底了吉利德公司過去的重要紀錄，其中包括研發了消滅C型肝炎的藥物。

據《中國健康報》報導，中日友好醫院王辰、曹彬團隊5日下午表示，在武漢市金銀潭醫院宣佈啟動瑞德西韋治療2019新型冠狀病毒感染臨床3期研究，首批試驗761例患者。

根據陸媒《今日頭條》報導，吉利德科學公司曾經做過的貢獻包括，讓愛滋病變成慢性病，患者壽命完全不受影響，最新藥物副作用極低，幾乎沒有耐藥性，把B型肝炎藥物控制在極低水平，最新藥物副作用也極低，也幾乎沒有耐藥性，曾經研發C型肝炎藥物直接把C肝消滅了，超長效愛滋病藥物，一個月一針甚至更長效，研發抗流感藥物克流感（大陸稱達菲），現在正在臨床測試攻克B型肝炎藥物。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

▲「瑞德西韋」準備761例患者首次試驗。（圖／翻攝央視）

吉利德科學公司也因為過去研發了消滅C肝的藥物，結果因為療效太好，最後沒有病人買藥，導致股價大跌，被很多投資客評斷為是不推薦投資的「價值毀滅型」公司。

根據官方資料，吉利德科學公司員工數11,000人，股東數375人，所屬指數包括，標普500指數，羅素1000指數，羅素3000指數，道瓊美國指數，美國工業指數，美國健康照護指數。

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