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武漢肺炎防疫需要　桃市勞動局：防疫照顧假申請說明

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▲桃園市勞動局針對防疫照顧假申請說明。（圖／市府提供）

▲桃園市全面加強防疫，市府並針對防疫照顧假申請提出說明。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局7日指出，因應武漢肺炎疫情的防疫需要，全國高中職（含)以下學校延遲開學兩週，12歲以下學童的家長，若有親自照顧學童需求，2月11日至24日期間，受僱的家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工事假或其他假別處理，亦不扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

勞動局表示，依勞動部說明，此為防疫應變的特別措施，並非公假性質，未強制雇主於請假期間應付薪資。如果雇主要求勞工提出請假相關證明文件，包含像戶口名簿、學童的學生證等任何能夠「證明學童屬於就學年齡」的文件，都可以做為請假證明，不拘型式。雇主未依法給假或予不利之處分，勞工權益如有受損害者，可向勞動局申訴。

勞動局針對有關防疫照顧假的申請對象與期間說明如下：
一、全國高中職（含)以下學校延遲開學兩週，12歲以下學童的家長其中1人得請防疫照顧假：前述家長包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如爺爺、奶奶等)。

二、如有就讀高級中等學校（含高中、高職、五專一、二、三年級)或國民中學持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長其中一人得於2月11日至24日請防疫照顧假。

三、私立及部分公立專設幼兒園雖未延遲開學，考量防疫需求，如幼兒園於2月11日至24日自主停課，或家長自主替幼兒請假，家長其中一人得於2月11日至24日請防疫照顧假。

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