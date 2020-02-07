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防疫禁飛令衝擊　長榮航空：10日起兩岸航線只保留五航點

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▲長榮航空今（7）日傍晚緊急宣佈，，自2月10日起至4月29日，兩岸只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點之部分航班。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空今（7）日傍晚緊急宣佈，，自2月10日起至4月29日，兩岸只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點之部分航班。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，兩岸航班擴大禁飛令，長榮航空今（7）日傍晚緊急宣佈，，自2月10日起至4月29日，兩岸只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點之部分航班，其餘航班將會取消。

因應政府防疫政策限縮直飛兩岸航班，長榮航空將會配合辦理，目前將會先進行2月份之航班異動作業，3、4月航班之取消訊息則將會於下週陸續公布，最新航班異動訊息以及退、改票免收手續費之相關規範，敬請旅客至長榮航空官網之「武漢新型冠狀病毒資訊專區」查詢，網址為https://www.evaair.com/zh-tw/emer/2019-nCoV.html。

請繼續往下閱讀...

另外，因應陸委會宣布自2月10日起暫時關閉小三通客船通航，立榮航空自同日起將暫停金廈一條龍服務，恢復服務的時間會依政府之公告與疫情狀況再行決定。

立榮航空將提供持有立榮金廈一條龍小三通套券旅客退票免手續費之服務，敬請旅客聯繫立榮航空客服中心、立榮航空各機場辦事處及原購票旅行社辦理退票，相關詳細辦法和適用條件以及航班異動訊息公布於立榮航空官網。

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