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武漢肺炎疫情干擾　財部：今年出口 審慎不悲觀

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一例一休,貨櫃減少,假日停工休息（圖／記者林世文攝）

▲因武漢肺炎疫情干擾，但是財政部仍對今年出口審慎不悲觀（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（7）日公布1月海關進出口的情形，並且表達武漢肺炎疫情對於未來出口的影響，財政部統計處長蔡美娜表示，根據過去SARS的經驗，非經濟因素的干擾通常是短暫性的，所以今年的出口仍舊保持「審慎不悲觀」的看法。

根據財政部所公布，因為農曆春節工作天數減少關係，1月出口金額為250.7億美元，較去年12月減少15%，去年同期減少7.6%。進口方面，1月的進口金額為216.1億美元，較去年12月減少19.9%、去年同期同期減17.7%。出超金額為34.6億美元，較12月增加9.6億美元；較去年同期增加25.8億美元。

請繼續往下閱讀...

財政部解析，因為受到農曆春節休假因素，工作天數較去年1月少了6天，所以使得出口金額較去年同期減少了7.6%，但是如果排除掉季節的因素，出口年增率還有2.6%，等於連三個月正成長，延續去年第4季回揚的態勢。

1月出口　電子零組件表現最優

武漢肺炎疫情爆發，尚未反映到1月的出口情形尚，在出口的11像獲類徵，只有電子零組件維持正成長，出口規模達到90.1億美元，創下歷史同月新高，年增率為2.9%，在工作天數減少這麼多天，還能維持正成長，實屬不易，主要的原因是智慧型手機、5G通訊及高效能運算的需求所帶動。此外，像是DRAM等也隨著客戶端庫存下降，終端產品市場需求而有回升。

但是，仍有8項產品出口年減超過一成，其中礦產品降幅最高達26%，其他包括機械、基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品等，減幅都在17%至19%。

就市場上面，對美國出口一枝獨秀，年增率1.0%，規模值也創歷史同月新高，占總出口的比重也上升到15.3%，為近11年的高點；但是歐洲、日本出口就相對下滑超過一成；中國香港則是分別下降8,3%與7.8%。

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情影響性尚未明朗。（圖／達志影像／美聯社）

武漢肺炎疫情影響仍未明朗　今年出口審慎不悲觀

對於武漢疫情對未來的影響，蔡美娜表示，目前尚未明朗，包含中國大陸是否會在下周一（6日）順利開工、疫情的真正高峰是否已經來到，但可喜的是，去年的2月也同樣春節因素、工作天數減少，所以只有203億美元，基其相當的低，所以目前預期還有兩成以上的年增率水準。

展望今年，隨著美中貿易第一階段協議明朗，有助於化解市場上不安情緒，提振終端需求，加上5G及人工智慧等新興科技商機，廠商提高在台產能比重趨勢延續，今年的基本面應比去年好。

而台灣與中國的連結確實很深，根據統計，過去8年對陸港比重大約四成，出口到中國的主要產品就是中間財，我國出口的中間財，中港就45%左右，其中電子零組件占此中間財裡五成以上，最為大宗。

蔡美娜表示，目前武漢肺炎疫情尚未明朗，對今年的出口影響仍還是未知數，但以2003年爆發SARS的經驗來看，在台爆發時間大約是2月到6月之間，對出口明顯反應是4月到7月之間，但是到了8月就已經明顯擴大，整體還是會回到基本面，就今年的出口表現還是抱持「審慎不悲觀」的看法。

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